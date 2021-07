El ‘mal trago’ de Marta Torné: la AFECCIÓN que le obliga a tratarse de por vida

Marta Torné es uno de los rostros más conocidos del panorama mediático, gracias a su fructífera carrera como actriz y presentadora. Es una mujer todoterreno que ha protagonizado todo tipo de titulares en los medios de comunicación, pero todavía hay ciertos detalles de su vida que habían permanecido ocultos al gran público. Hasta ahora. Ha sido ella misma quien ha revelado, a través de una de sus publicaciones de Instagram, que padece una afección incurable desde que era pequeña, y que necesita tratamiento de por vida para paliar las molestias que le ocasiona.

Como otros tantos millones de personas, Marta Torné sufre de intolerancia a la lactosa, una enfermedad que le provoca indigestión o hinchazón en la barriga cada vez que toma este tipo de azúcar de origen natural. La actriz se queja en sus redes sociales de que “aunque hace unos años aparecieron las bebidas vegetales (que no siempre se encuentran fuera de casa y cuando viajamos ya ni te cuento), no nos engañemos, hay infinidad de productos que contienen lactosa (ya no solo un café con leche): yogures, helados, quesos... y es muy difícil renunciar a todos ellos solo porque no nos sientan bien”.

Por fortuna para ella, ha descubierto un tratamiento que ha querido publicitar en sus redes sociales y que le permite disfrutar de todos los alimentos que contienen lactosa sin tener que sufrir luego las molestas consecuencias que le ocasiona su intolerancia. Se trata de un suplemento que tiene que tomar siempre que vaya a ingerir este tipo de comida, y aunque su dieta esté condicionada de por vida a este medicamento, Marta Torné se mostraba muy contenta en su perfil de Instagram: “Me pareció genial. Y además es tan fácil como tomar un comprimido cuando empiezas a tomar el lácteo y listo”.

Como Marta Torné, se estima que cerca de un 75 % de la población es intolerante a la lactosa, y algunas personas que sufren esta dolencia ni siquiera son conscientes. Muchos han aprendido a convivir con las molestias que les ocasiona el consumo de lácteos y las han normalizado, sin caer en la cuenta de que, como la actriz, pueden mejorar su calidad de vida con solo un comprimido.