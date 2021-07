Paz Padilla y su hija Ana, ‘ACRIBILLADAS’ por su último negocio: “No eres consecuente con tus principios”

A Paz Padilla le crecen los enanos. La presentadora de ‘Sálvame’ se ha visto envuelta en una polémica esta semana a raíz de unas supuestas tensiones con Risto Mejide, quien fuera su compañero de ‘Got Talent’ antes de ser despedida. El presentador la señaló en el avance de su nuevo programa, ‘Todo es verdad’, como víctima de la biodescodifciación, una pseudociencia cuyos adeptos aseguran, entre otras muchas falacias, que un tumor puede curarse solo con llorar o haciendo una correcta gestión de los sentimientos. La gaditana se vio obligada a pedir perdón a través de sus redes sociales por animar a todo el mundo a probar este tipo de terapia, y recalcó la importancia de seguir un tratamiento científicamente avalado para curar esta y otras enfermedades.

Pues por si esto no fuera suficiente, Paz Padilla acaba de protagonizar una nueva controversia, en esta ocasión junto a su hija Anna. La semana pasada, ambas anunciaron muy emocionadas que muy pronto vería la luz una nueva línea de bolsos de su marca No Ni Ná, y que sería “muy especial” porque le han dedicado mucho cariño, tiempo y esfuerzo. “Tiene algo nuestro”, señalaban emocionadas en sus respectivas cuentas de Instagram. Efectivamente, los complementos que ya han salido al mercado están en boca de todos, pero no por lo que a ellas les gustaría...

Muchos usuarios han criticado a través de las redes sociales el precio de lo bolsos, dos modelos bautizados como Atarraya y Marrakech, que cuestan 149,90 y 225 euros, respectivamente. Varios clientes potenciales consideran que el coste de los diseños es muy elevado, y así se lo han hecho saber a Paz Padilla y a su hija Anna en la sección de comentarios de sus cuentas de Instagram. “Creo que os habéis columpiado un poco con los precios. ¿Tus orígenes humildes dónde han quedado? No eres consecuente con tus principios”, espetaba uno de los cientos de usuarios que se han quejado.

“¿Vosotras no conocéis la realidad en la que viven muchas familias de España, no?”, se preguntaba otra de las seguidoras de Paz Padilla. De momento, ni la presentadora de ‘Sálvame’ ni su hija Ana se han pronunciado sobre esta polémica, pero lo cierto es que las diseñadoras ya anunciaron en su día que se trataba de dos piezas muy especiales, fabricadas de forma artesana, en Ubrique y con productos locales, unas características que elevan el precio final del producto