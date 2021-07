Hablamos con Albano Carrisi tras la muerte de Raffaella Carrà: “Yo pensaba que ella estaba bien”

La noticia de la muerte de Raffaella Carrà caía como un jarro de agua fría por toda Europa en la tarde de este lunes. Los periódicos y televisiones italianas dejaban de lado su rutina para dar paso al trágico suceso que tenía como protagonista a la artista italiana. Fue Sergio Lapino, su pareja durante muchos años, el encargado de anunciar lo que nadie quería escuchar: “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre”. Unas emotivas palabras que definen a la perfección a uno de los iconos y símbolos de la libertad más queridos y reconocidos en los años setenta.

Italian showgirl Raffaella Carrà (Raffaella Maria Roberta Pelloni) singing and dancing. 1983.

La reina de la televisión italiana contaba con grandes amigos y conocidos dentro de la profesión. Es el caso de Albano Carrisi, quien compartió profesión y momentos en vida junto a Raffaella. ‘La Razón’ ha hablado en exclusiva con el artista tras conocerse públicamente la pérdida de Carrà: “Me he enterado hace unos minutos porque me ha llamado mi hijo. Estoy muy sorprendido y esto que ha pasado es una lástima muy grande”, ha comenzado diciendo. Ambos mantenían una bonita amistad, aunque no íntima, y es por eso que el intérprete de ‘Felicità’ la recuerda como “una gran trabajadora y una mujer que ha dado toda su vida al arte”. El entorno más cercano de Raffaella Carrà asegura que en los últimos tiempos no atravesaba su mejor momento de salud, pero la protagonista intentó por todos los medios que esa realidad no viese la luz para que nadie se preocupase en exceso. Respecto a esto, Albano desliza lo siguiente: “Yo también pensaba que se encontraba bien. Casualmente hoy en la televisión hemos hablado de ella sin saber que estaba mal. No sabemos bien qué es lo que ha pasado”.

Albano Carrisi en una imagen de archivo

Durante la llamada telefónica con este periódico, que ha tenido lugar tan solo unos minutos después de que se publicase la noticia de su muerte, Carrisi ha recordado una anécdota pasada que vivió junto a su amiga Raffaella, que coincidió cuando la artista vino a España por primera vez en los años 70: “Me acuerdo hace casi cincuenta años que un amigo de Raffaella me pidió un mánager para ella en España. Yo por aquel entonces trabajaba con Antonio Caravaca y ella le contrató, o sea que su éxito de cuando llegó a España fue casi por mi ‘culpa’”, desliza en tono jocoso.

Hoy toca decirle adiós a un mito, a un icono y a un símbolo que permanecerá para siempre en los corazones de todo un planeta.