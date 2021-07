Ana María Aldón cuenta toda la verdad sobre la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores

Egos TV

Polémica

Las reacciones a la indiscutible victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ no dejan de producirse. La última del clan mediático en pronunciarse sobre ello ha sido Ana María Aldón, que pese a su prudencia ha asegurado que la relación que mantiene con la mujer de Antonio David es prácticamente inexistente y que ni siquiera tiene su teléfono móvil. Eso sí, ha dejado claro que su poca relación no se debe a conflictos ni a ninguna diferencia entre ambas, sino porque no ha surgido la ocasión.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

La mujer de Ortega Cano ha contado este domingo en ‘Viva la vida’ que apenas ha visto esta edición de ‘Supervivientes’ tras sentirse decepcionada por varios motivos con la del año pasado en la que ella participó y donde acabó convirtiéndose en una de las protagonistas. Aún así, y tan solo dos días después de la gran final, Ana María ha querido manifestarse sobre el bonito y polémico gesto de la entrada en plató del joven David Flores para felicitar a la mujer de su padre: “No veo lo que otras personas ven como que al niño le tiran. Conociendo un poco más al entorno, sé que no hace falta que a él le empujen porque él adora a Olga. Tiene locura con Olga y es normal”, explicaba la diseñadora ante las preguntas de la presentadora Toñi Moreno. “Ha hecho un concurso fuerte y potente. Ha conseguido el objetivo que era llegar a la final”, concluyó.

David Flores a Olga: “ Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Se llama Olga Moreno Obrero”



No hay amor más bonito y puro. 💙#OlgaGanadoraSV21 pic.twitter.com/yZWvdoCUdL — CfOlga- Familia Flores 💙 (@COlgamoreno) July 24, 2021

Cambiado de tema, que no de familia, Ana María Aldón ha reculado públicamente sobre el distanciamiento que mantienen Rocío Flores y Rocío Carrasco desde el año 2012. La mujer del torero siempre creyó que el encuentro entre madre e hija tendría lugar más pronto que tarde, pero a raíz de los últimos acontecimientos las palabras de Ana María son muy diferentes: “Antes pensaba que había solución pero ahora ya no”, ha afirmado de forma contundente.