Olga Moreno: sale a la luz su pasado más desconocido en Telecinco hace 25 años

Olga Moreno se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón en los últimos meses. Desde que pisara suelo hondureño para embarcarse en ‘Supervivientes’ y desde que a su vez Rocío Carrasco decidiese situarla en la picota pública en su documental, la mujer de Antonio David se encuentra en su día a con el amor de sus seguidores y también con las críticas de sus detractores. Ambas cosas a partes iguales.

Olga Moreno concede una entrevista en 'Ahora, Olga'

Después de alzarse con el premio de 200.000 euros y de ganar en la Audiencia Provincial a Rocío Carrasco tras desestimarse el recurso de apelación interpuesto por esta tras perder su demanda por “derecho al honor”, Olga Moreno ya se encuentra en su querida Málaga junto a su familia y seres queridos. Así se la ha podido ver este mismo fin de semana, en compañía de varios amigos y disfrutando del ocio y del buen tiempo propio de la Costa del Sol.

Muchos de los famosos de nuestro país cuentan con una sorprendente hemeroteca a sus espaldas, y en el caso de Olga no iba a ser menos. La empresaria, que ha vuelto al frente de su negocio malagueño de ropa, ‘Ole y Amén By Olga Moreno’, cuenta con un pasado televisivo que muchos desconocen a día de hoy. Pese que ella misma ha reconocido que lo suyo no son las cámaras ni los focos, en 2019, cuando se sentó por primera vez en ‘Sálvame Deluxe’, no fue su primera vez en la pequeña pantalla.

La mujer de Antonio David debutó en televisión trabajando como azafata del ‘Telecupón’ cuando Telecinco pertenecía a la ONCE. Ella era una de las encargadas de comunicar esos números que tantos premios han dado a los espectadores a lo largo de los años. De hecho, fueron precisamente sus detractores quienes hace unos meses decidieron sacarlo a la luz para burlarse de ella. Como si ser azafata de este épico formato fuese algo malo. Muy atentos al vídeo.