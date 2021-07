Olga Moreno: Cinco años de demandas con Rocío Carrasco

Gente

Polémica

Olga Moreno se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón en los últimos meses. Tras su reciente victoria en «Supervivientes 2021», la mujer de Antonio David Flores ajustó algunas de sus cuentas pendientes con Rocío Carrasco en una entrevista especial emitida el pasado miércoles en Telecinco. Las dos han dejado claro que mantienen versiones totalmente opuestas sobre una misma vivencia, y ante eso España queda, una vez más, totalmente dividida en cuanto a opiniones.

Lo que sí es toda una realidad que no concibe de subjetividad alguna, es la situación judicial en la que ambas se encuentran con respecto a la otra. LA RAZÓN publicaba en exclusiva hace tan solo unos días el nuevo varapalo judicial para la heredera universal de Rocío Jurado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimase el recurso de apelación interpuesto por Carrasco contra Olga Moreno, en el que la acusaba de haber atentado contra su derecho al honor cuando ésta afirmó, en una entrevista publicada en 2016, que «fue la salvación para Rocío y David Flores». Una demanda que Rocío Carrasco interpuso en 2018 y que perdió en los Juzgados de Primera Instancia de Alcobendas (Madrid). Tras considerar injusta esta decisión, Rociíto presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que ha sido desestimado a fecha de 19 de julio de 2021, considerando que «no existe intromisión en su derecho al honor y que el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor».

Olga Moreno concede una entrevista en 'Ahora, Olga'

Derecho al honor

En ese mismo año, Rocío Carrasco interpone otra demanda por el mismo motivo, «derecho al honor y a la inmitidad». En esta, la protagonista hace referencia a otra entrevista concedida por Olga Moreno en la que realiza la siguiente afirmación: «Los niños necesitaban salir de casa de su madre porque si no, no sabe qué hubiera sido de ellos». Esta demanda, al igual que la anterior, fue desestimada tras no encontrarse indicios de una intromisión al derecho al honor.

Lo cierto es que las pocas ocasiones en las que Olga Moreno ha hablado en programas de televisión o en revistas han tenido siempre consecuencias, al menos las suficientes para que Rocío Carrasco decida dar un paso al frente y tomar medidas legales. La última denuncia, y quizá la más importante se presentó a principios de este año, fecha en la que Rocío Carrasco se desplazaba hasta los juzgados para denunciar a la mujer de su ex por «vulneración y revelación de secretos». Para entender bien el motivo concreto hay que remontarse al año 2019 justo cuando Antonio David se encontraba concursando en «Gran Hermano Vip 6». Olga Moreno recibió una carta de la Delegación de Hacienda en la que se le avisaba de que no podía usar el sueldo que éste percibiese gracias a su estancia en Guadalix de la Sierra para solventar las deudas pendientes con Carrasco ya que ésta supuestamente había contraído una deuda de un millón de euros por impago del Impuesto de Sucesiones tras la muerte de su madre. Parece ser que Olga abrió ese sobre y lo puso en conocimiento de su abogado. Ante este hecho, la mujer de Fidel Albiac consideró que, al no ser una información de su competencia directa no debería de haberlo abierto y haber hecho uso de ella. En la actualidad el procedimiento se encuentra en fase de instrucción.

Olga Moreno y Rocío Carrasco en un montaje de 'La Razón'

Por último, y no por ello menos importante, Olga se ve implicada en el pleito legal de su marido en el que es investigado por alzamiento de bienes, cuyo proceso de instrucción se inició en 2016 y en el que Antonio David reconoce estar facturando sus trabajos en televisión a través de la sociedad Maia y Paito SL, donde aparecía –que ya no– el nombre de Olga Moreno. En 2017, Rocío Carrasco presenta un recurso de apelación pidiendo que la empresaria también fuese investigada, dejando entrever que ella también había participado en este supuesto delito. Sin embargo, Olga ha quedado apartada de este proceso y únicamente será Antonio David Flores el que se siente próximamente en el banquillo.

Batalla mediática

Cinco años de demandas y batallas legales, que, lejos de tener fin, se acrecentan con la batalla mediática que ambas protagonizan desde que la propia Olga decidió contestar a todas las acusaciones que Rocío Carrasco ha vertido sobre ella durante los últimos meses en «Rocío: contar la verdad para seguir viva». Son muchos los que consideran injusto el hecho de poner a dos mujeres en la palestra para ver cómo una le recrimina todo a la otra mientras el protagonista, Antonio David Flores, está siendo testigo de ello. Y mientras, las dos personas más afectadas por todo este conflicto televisado, Rocío y David Flores, sufren día a día y, en el caso de Rocío hija concretamente, los ataques, las amenazas y el linchamiento de miles de personas sin piedad. La guerra no tiene visos de terminar. Quedan aún muchos escarceos. De los tribunales a la televisión, cada una con su coro de admiradores y detractores a la espera de poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo.