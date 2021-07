Hablamos con Antonio David sobre su NO vuelta a Telecinco: “Voy a demandar al 80% de los colaboradores”

Egos TV

Exclusiva

La entrevista de Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’ emitida en la noche de este miércoles en Telecinco ha dado mucho que hablar en las últimas horas. La ganadora de ‘Supervivientes 2021′ se enfrentaba a las preguntas del presentador de este especial, y a las de los colaboradores presentes en plató. También a las imágenes en las que Rocío Carrasco hablaba -y no precisamente bien- sobre ella en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Olga Moreno concede una entrevista en 'Ahora, Olga'

La periodista Isabel Rábago preguntó a Olga por su opinión sobre el hecho de que Antonio David hubiese utilizado a sus hijos para sacar un mayor rendimiento económico en sus exclusivas, a lo que el presentador contestó: “Sé que estás usando la táctica de que te de su opinión sobre lo que ha hecho su marido, pero recuerda que este programa trata de lo que ha tenido que escuchar sobre ella, no sobre Antonio David. Puedo aprovechar para decir que supongo que Antonio David tendrá su oportunidad, en su momento, dentro de Mediaset, para dar sus declaraciones sobre eso”. Una afirmación que no pasó desapercibida en redes sociales y que dejó entrever que el ex colaborador podría volver a los estudios de Mediaset más pronto que tarde.

Antonio David y Carlota Corredera en un montaje de 'La Razón'

Nada más lejos de la realidad. ‘La Razón’ ha podido hablar en exclusiva con Antonio David Flores, quien a raíz de todos estos rumores ha querido dejar clara su verdad: “Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre”, ha empezado diciendo. “Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele”, afirma tajante.

A pesar de este proceso judicial en el que Antonio David y La Fábrica de la Tele se encuentran inmersos debido al “despido improcedente” que alega el ex colaborador, y cuya segunda parte del juicio tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre, el protagonista deja claro lo siguiente: “Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%”. Con esto asegura que tras este pleito judicial tampoco se planteará la posibilidad de llegar a un acuerdo con la productora que le dio de comer durante tantos años, y es por eso que Antonio David se ha mostrado tajante con todo aquel que se plantee su vuelta. “En su momento dije que no trabajaría jamás para la ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados”, concluye.