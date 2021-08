Raquel Mosquera habla sin miedo: “Nunca he visto un maltrato a Rocío Carrasco de nadie”

Famosos

Raquel Mosquera ya descansa tranquila en su residencia de Madrid junto a su marido e hijos después de haber vivido dos ingresos hospitalarios en el hospital Puerta del Hierro, debidos ambos a sus problemas de salud mental. Este miércoles, la viuda de Pedro Carrasco ha dado un paso al frente y ha hablado alto sobre Rocío Carrasco y claro en una entrevista exclusiva.

“Llegó un momento en el que no pude con tanta mentira. Lo que vi me causó muchos disgustos y, lamentablemente, tuve que internarme dos semanas”, ha deslizado Mosquera a la revista ‘Semana’, donde asegura, además, que tras la emisión de uno de los capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco tuvo que hacer uso de una ayuda médica extra: “Llevaba una temporada larga en la que no me tomaba la medicación, con todo el tema del coronavirus, y como las consultas y las visitas eran por teléfono... Dejé la medicación y, al final, me dio un bajón”.

Raquel Mosquera protagoniza la portada de la revista 'Semana'

“Coincidió con todo lo que se estaba contando en televisión. Me disgusté bastante con todas las cosas que salían. Me llevó a una situación límite”, asegura la protagonista, dejando entrever que fue a raíz de todo eso cuando se vio obligada a ingresar en el hospital. Eso sí, en ningún momento ha culpado directamente a la propia Rocío Carrasco de ello.

Respecto a las vivencias que ha contado Rociíto en las que ha afirmado que no se sintió bien tratada por Antonio David, Mosquera afirma lo siguiente: “Nunca he visto un maltrato a Rocío Carrasco de nadie”. Unas palabras que generarán debate y diferentes opiniones en los platós de televisión.

Raquel Mosquera por las calles de Madrid

Respecto a la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, que verá la luz el próximo mes de septiembre en Telecinco, Raquel dice estar tranquila respecto a lo que la hija de Rocío Jurado pueda contar sobre la familia: “No le tengo miedo a Rocío, porque lo que yo he contado lo he vivido en primera persona y es parte de mi vida”.

Raquel Mosquera se ha expresado a través de sus redes sociales durante los últimos meses. Cansada de que el nombre de Pedro Carrasco se viese salpicado por las palabras de su propia hija, publicó en su cuenta de Instagram mensajes como el siguiente: “Buenas noches, mis Amores!!!💖Me encuentro fuerte pero muy triste.Por respeto a la memoria de mi marido.”Don Pedro Carrasco García”Ya que él no se puede defender.Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal.No voy a consentir, que nada ni nadie, manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos.Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y buen esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo.”El marino de los puños de oro”aunque se me vaya la vida en ello!!!Me pongo a disposición del mejor o de los mejores profesionales especialistas que haya!!para saber, identificar etc.… Si yo miento.Pero.....Porfavor me parece indignante y de una gravedad extrema. Manchar con mentiras la memoria de una persona ya fallecida, y aún más cuando no se puede defender, siendo una persona pública tan querida, cómo fue mi marido. Prometo y juro de todo corazón, por mis hijos, las personitas que más quiero en este mundo que lo que dije y me reitero, es la auténtica y única verdad.Cuando yo digo que mi marido iba haciendo eses no es que no sé, lo que dije en ese momento, y ahora digo que no lo dije. A lo que me refiero, es que mi marido no iba haciendo eses por otros motivos, como dicen y quieren dar a entender.Y yo pregunto, a qué motivos se refieren?esas personas que dicen eso.En esa reunión éramos cuatro personas, y no tres,como dicen. Y tenía la lección muy bien aprendida supuestamente de lo que le tenía que decir a mi marido. Mientras que la otra persona escuchaba atentamente.Nos fuimos, sin poder ver a los niños, a sus nietos y sin poder darle sus regalos de reyes, que para eso pensábamos nosotros que íbamos.Especialmente mi marido Pedro, el abuelo de los niños, se fue con esa pena de no poder verles y darles sus regalitos, y cuando preguntamos por ellos nos dijeron que estaban con la niñera que en esos momentos estaba trabajando en esa casa, y que estaban en el cuarto con ellos. Nos dijeron que antes de verlos, tenía primero que hablar con el.En ningún momento, mi marido pidió perdón como dice.Eso es otra mentira”, escribió junto a una imagen en la que aparecen ella y Pedro Carrasco.