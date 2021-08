“Quiero verte muerta”: Rocío Flores y las terribles amenazas que no tienen fin

Famosos

Desde que durante el pasado mes de marzo diese comienzo ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la tensión en los programas de televisión y en las redes sociales forma parte del día a día. Una de las más afectadas y la gran víctima colateral de la historia narrada por Rocío Carrasco es sin duda su hija, Rocío Flores.

Rocío Flores en una imagen reciente

La joven es una de las que más ataques, insultos y amenazas recibe de forma anónima, tanto en Twitter como en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con casi 800.000 seguidores. Una delicada situación a la que ha decidido hacer frente en las últimas semanas con un comunicado de lo más personal: “A lo largo de todos estos meses llevo recibiendo 24 horas diarias y 7 días a la semana llamadas, mensajes, amenazas y auténticas barbaridades. Lo digo básicamente porque, a lo largo del día, he recibido un montón de llamadas en número oculto y la última persona que me ha llamado en oculto después me ha vuelto a llamar con su número personal. Solo digo esto para que la gente que os dedicáis a amenazarme, sobre todo de manera privada, que sepáis que es muy fácil averiguar desde dónde llamáis. Lo que me parece más triste de todo es que el 90 % de todos ellos son mujeres, y yo también soy mujer, os lo recuerdo”, deslizó en sus historias de Instagram el pasado fin de semana.

En la tarde de este lunes, la hija de Antonio David ha vuelto a compartir con sus seguidores alguna de las perlitas -de lo más dañinas- que le dedican algunos de sus detractores con el fin de hacerle daño: “Puta zorra mala” o “quiero verte muerta” han sido algunas de ellas. Un gesto poco ético y aún menos humano por parte de este usuario que forma parte de una realidad que cada día inunda las redes de Rocío Flores. Ella, harta de toda esta situación, ya ha decidido denunciar -y no solo públicamente- cada amenaza e insulto que recibe solo por el hecho de ser “hija de”, o de estar expuesta públicamente.

Historia de Instagram de Rocío Flores

“Todo este tipo de cosas, cosas que se dicen de mí en redes, todo esto va a ir al juzgado desde el primero hasta el último. Así que, por favor, si os podéis evitar el hacerme a mí pasar un mal rato y perder el tiempo, como persona humana que soy os lo agradezco”, advirtió la joven hace unos días, quien no va a tolerar de ninguna manera el hecho de que esto se convierta en algo habitual.