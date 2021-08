Exclusiva | El nuevo negocio de Gloria y Amador Mohedano en Chipiona: ¿Qué papel ha jugado Fidel Albiac?

Famosos

Gloria y Amador Mohedano vuelven a convertirse en protagonistas de la prensa del corazón. Ambos inauguraron hace poco más de un mes un club de copas llamado ‘La Más Grande’, ubicado en la conocida finca ‘La Más Grande’, antes llamada ‘Los Naranjos’. Un terreno de más de 30.000 m2 que Amador heredó de Rocío Jurado tras su fallecimiento y que desde el pasado 2 de julio se convirtió en un local de ocio nocturno con espectáculos musicales. Un dato que los medios de comunicación desconocían por completo dada la discreción con la que se ha llevado a cabo este proyecto de restauración. ¿Tienen algo que ver Fidel Albiac y Rocío Carrasco en esto?

Este local, cuya condición para inaugurarlo fue que se respetase siempre el nombre de ‘La más grande’, se caracteriza por su música comercial y sus más de 3.000 metros cuadrados de espacio para el ocio y disfrute de 800 personas, y cuenta con la limitación de aforo permitida por las restricciones de la covid-19.

El pasado viernes día 2 de julio tuvo lugar la inauguración de este negocio ubicado en la Carretera de las Tres Piedras (Chipiona). Una presentación con amigos y conocidos, algo íntimo y discreto que no trascendió a la opinión pública. La propia Gloria Camila manifestó su intención de desplazarse hasta el municipio gaditano para inaugurarlo, pero finalmente no fue así. Al día siguiente, el sábado día 3 de julio, se celebró un concierto con éxito y lleno absoluto. Según van pasando los días y la gente del pueblo va siendo conocedora de la existencia de ‘La Más Grande’, las cosas se complican para ellos y la policía se presenta allí en varias ocasiones con la intención de cerrar el local por motivos que los protagonistas no logran entender.

Un comportamiento, que según los expertos en esta materia, sería, cuanto menos, extraño, ya que en el resto de chiringuitos cercanos a este las exigencias y la presión es muy inferior a la que se ha ejercido con ‘La más grande’. Sea como fuere, y hace tan solo unos días, este local ha conseguido obtener el permiso la licencia para abrir de nuevo, una grandísima noticia tanto para Amador como para Gloria.

Según aseguran fuentes cercanas a los Mohedano, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, quienes mantienen una relación muy estrecha con el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, podrían tener algo que ver con todo lo contado. Supuestamente, “habrían solicitado información sobre ‘La Más Grande’ tras enterarse a través del alcalde de la apertura del local”. Una apertura en la que tanto Amador y Gloria Mohedano pusieron mucha ilusión y esfuerzo. La familia piensa que en todo esto “existe una mano negra”, y que es precisamente “esa mano negra la que quiere abrir cuanto antes el museo de Rocío Jurado”.

Cabe recordar que en su momento se firmó en Chipiona un convenio con una cláusula que explica que “no se puede hacer nada de Rocío Jurado en Chipiona sin el consentimiento de Rocío Carrasco”. Al parecer los derechos de la frase ‘la más grande’ pertenecerían a la ‘Asociación Cultural de Rocío Jurado, la más grande’ y no a su heredera universal, por lo que existiría un fuerte dilema en todo este asunto.