Exclusiva: la respuesta de Olga Moreno sobre su futuro en Telecinco

Ha pasado una semana desde que Olga Moreno concediese su primera entrevista en Telecinco tras su polémica victoria en ‘Supervivientes 2021′. La sevillana se enfrentó a las preguntas de los colaboradores, muchas de ellas enfocadas a todo lo que contó sobre ella Rocío Carrasco en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Olga Moreno concede una entrevista en 'Ahora, Olga'

A raíz de los últimos acontecimientos, la sevillana se ha proclamado como uno de los rostros que más contenidos genera en la cadena de Paolo Vasile. Tanto es así que en las últimas horas se ha barajado en varios medios de comunicación la posibilidad de que la mujer de Antonio David Flores sea futura colaboradora de la sección ‘fresh en el programa de Telecinco ‘Ya es Mediodía’, presentado por Sonsoles Ónega. Incluso desde el propio formato bromearon hace unos días con el hecho de que estos rumores pudiesen convertirse en realidad.

¿Ha firmado ya Olga Moreno un jugoso contrato con Telecinco? Todo lo que se sabehttps://t.co/KWyIay4icx — Cristóbal Delatorre (@CristoFeliz1) August 3, 2021

‘La Razón’ ha hablado en exclusiva con Olga Moreno, quien ha querido dar un paso al frente respecto a los rumores que apuntan a su incorporación laboral en Mediaset: “Lo de trabajar en Telecinco es absolutamente falso. No hay nada hablado ni negociado, y tampoco me han ofrecido nada por el momento”, afirma una Olga sorprendida por la noticia de su inminente fichaje. Eso sí, la ex superviviente no cierra las puertas a ninguna proposición futura: “Nunca puedo decir que de este agua no beberé”.

Olga Moreno en una imagen reciente

Tener a la empresaria en alguno de los programas de la cadena durante este otoño supondría un acierto para la cadena, teniendo en cuenta que en octubre dará comienzo la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, donde abordará los conflictos y disputas que mantiene con algunos miembros de su familia, como Amador y Gloria Mohedano, Ortega Cano o Rosa Benito, entre otros.