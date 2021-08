La astucia de Maria Teresa Campos para frenar a Kiko Hernández provoca la escisión del clan

Egos TV

Ni siquiera el inesperado perdón público de Kiko Hernández a Terelu Campos ha conseguido apaciguar las aguas entre los protagonistas de esta controversia. Al revés, la polémica no ha hecho más que empezar, provocando la escisión del clan. Así, mientras la malagueña mostraba su incredulidad a las conciliadoras palabras que lanzaba el colaborador de ‘Sálvame’, la matriarca tomaba cartas en el asunto. El pasado viernes, Kiko Hernández entonaba el “mea culpa” y le pedía perdón por su comportamiento con Ale Rubio, la última del clan en ser objeto de sus críticas y la causa de que se haya desatado una nueva guerra a la que María Teresa Campos trata de poner freno con astucia.

“¿Hasta cuándo, Kiko?” le preguntaba Terelu sobre su último intento de reconciliación. “Ya está bien, Kiko. No vale el perdón. Si lo piensas, hazlo, pero si de verdad no lo piensas, no lo hagas. Estoy en un punto de mi vida en el que ya no me vale el perdón, me valen los hechos de verdad”. La malagueña interrumpía sus vacaciones en Málaga para entrar en conexión con ‘Viva la vida’ y afrontar esta última polémica con valentía.

“Puedes hablar de mí todo lo que te dé la gana. Pero cuestionar ya la profesión de un compañero... No se juega con el trabajo ni con los años de carrera de una persona. Con eso no se juega, Kiko”, le reprochaba Terelu, molesta, seria y apenada: “Yo entiendo que mi hija está en la televisión y que puede tener réplica. Bienvenidos sean los ‘zascas’ para construir, pero desde el cariño”.

Se refería así a la dura respuesta de Kiko Hernández a los reproches que le hizo Alejandra Rubio a su tía a raíz de la participación de ambos cocinando como pareja en ‘La última cena’. A la hija de Terelu no le pareció bien que su tía le permitiera a Hernández una nueva “humillación” pública y, ante sus palabras, el colaborador de ‘Sálvame’ no se quedó callado. El pasado martes, Kiko Hernández, se dirigía a ella diciendo: “Entiendo que te duela... pero tienes que entender que esto es un show, hemos participado absolutamente todos, incluida tu abuela. Humillar es otra cosa mucho más allá... Tú has tenido la suerte de haber salido de Terelu y te han sentado, ya está, contrato firmado”.

Terelu y Ale no comprenden la actitud de Carmen y Teresa con respecto a Kiko Hernández

Y mientras una parte del clan, Terelu y Ale, no entendían que Carmen Borrego se reconciliara con quién le llama “Potota” y ha sido especialmente crítico con ella, la otra, Borrego y la matriarca, trataban a toda costa tender puentes con el polémico colaborador. Carmen aceptaba participar en ‘La última cena’ y le reía las gracias a Hernández, ante la sorpresa y reprobación de su hermana y su única sobrina que no tardaban en afearle el gesto.

Pero la gran sorpresa estaba por llegar. El sábado, en plena polémica, Kiko Hernández compartía en sus redes sociales una imagen en la casa de María Teresa Campos, a donde había acudido a almorzar acompañado de Belén Ro. La imagen se acompañaba de una frase, “amigos de verdad”, que provocaba que Terelu tuviera que dar explicaciones a la audiencia.

Kiko desmiente a Terelu: “María Teresa Campos está al tanto de todo”

“Para mí, la prioridad es la felicidad de mi madre. Yo sí sabía que él estaba en casa de mi madre. Si mi madre fue ayer feliz, es lo único que me importa”, comenzaba diciendo Terelu Campos. Y trataba de justificar que la unión entre su madre y Kiko era por desconocimiento: “Creo que mi madre no sabe las críticas a Alejandra de Kiko, y no quiero que lo sepa. Si eso implica que esté feliz estando con él no me importa nada ni me molesta”.

¿Pero es esto cierto? ¿Es ajena María Teresa Campos, como dice Terelu, a lo que sucede en los platós de televisión? Para contestar a esta pregunta nos hemos puesto en contacto con Kiko Hernández y su respuesta, no deja lugar a dudas: “Ella (María Teresa Campos) está al tanto de todo. Es más, ella me llama y me invita después de ver lo que digo en ‘Sálvame’ el martes”.

El colaborador nos asegura no sólo que María Teresa Campos está al tanto de todo, sino que fue el pasado martes, el mismo día en que hace sus declaraciones en contra de Alejandra Rubio, el día que ella le llama para invitarle a comer el sábado con Belén Rodríguez.