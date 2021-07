Crece la preocupación por María Teresa Campos: la razón de su misteriosa huida en plenas vacaciones

Gente

Etapa complicada

Como cada verano, María Teresa Campos hace las maletas en cuanto las temperaturas empiezan a subir en la capital y emprende rumbo a su Málaga natal, donde cuenta con una casa muy cerca de la playa. La brisa marina le hace más llevadero el calor propio de los meses de canícula y la presentadora no suele regresar a Madrid hasta que el sol empieza a dar algo de tregua. Sin embargo, este año ha sido diferente y, tal y como adelantó Jesús Manuel Ruíz en Esdiario, la que fuera conductora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ ha vuelto a la gran ciudad antes de lo previsto. Unas prisas inusuales en ella que han hecho crecer la preocupación por el estado anímico en que se encuentra la veterana periodista.

En principio, no parece haber hay una razón de peso que haya motivado el regreso urgente de María Teresa Campos a la capital. Su agenda laboral sigue libre de compromisos, aunque Televisión Española ya ha anunciado que en septiembre dedicará a la malagueña un programa de ‘Lazos de sangre’, en el que que ella colaborará de forma activa. Así las cosas, todo apunta a que la explicación de la extraña huida de su querida Málaga se encuentra en su estado anímico. Según ha explicado el periodista Jesús Carmona en Jaleos, la periodista no atraviesa por su mejor momento a consecuencia todo lo que se le ha venido encima en los últimos meses. La muerte de Mila Ximénez ha supuesto para ella la gota que ha colmado el vaso.

María Teresa Campos durante una de sus típicas vacaciones en Málaga, en 2018

“Teresa no tiene ánimos para nada, tampoco quiere hacer vida social. Su familia la ha animado a salir, a pasear y alguna cena, pero ella lo ha declinado. (...) Cada vez le cuesta más hacer cosas, y eso que sus hijas y Gustavo (su chófer y amigo) tiran de ella”, ha explicado al citado medio una fuente muy cercana a la presentadora. La matriarca de las Campos se encuentra en una etapa complicada para ella, en la que la ausencia de proyectos profesionales tampoco ayuda a que levante cabeza. El mismo confidente señala que esta también podría ser la razón por la que ha regresado a la capital desde Málaga antes de que acabe el verano: “De algún modo, ella siente que estando en Madrid está más en disposición disponible si la llaman para algún programa”.

El parón laboral de María Teresa

Para María Teresa Campos supuso un duro mazazo que su último proyecto en Telecinco, ‘La Campos Móvil’, no haya seguido adelante a consecuencia de los tímidos índices de audiencia cosechados en su debut. Al parecer, Paolo Vasile no le habría dado puerta definitiva, sino que habría hecho aflorar en la presentadora la esperanza de que, pasado un tiempo, el espacio podría regresar a la parrilla de la cadena, pero de momento no hay noticias al respecto.

María Teresa Campos en 'La Campos móvil'

Otro de los proyectos de María Teresa Campos que se ha parado sin previo aviso ha sido ‘Enredados por María Teresa’, su canal de YouTube. La presentadora solía publicar vídeos de forma periódica, y lo cierto es que alguno de ellos superaba el medio millón de reproducciones. Sin embargo, no hay novedades en la plataforma desde el pasado mes de marzo. Aunque su hija Carmen Borrego hizo saber a este medio que el parón obedecía a un reajuste del contenido y que “dentro de muy poco” volverían con importantes cambios, lo cierto es que, a día de hoy, su perfil sigue siendo un páramo. ¿Qué le pasa a María Teresa Campos?