La enfermedad secreta de Terelu Campos que tiene en vilo a su familia

Gente

TV

Las hermanas Campos vuelven a pasar por un momento complicado. A raíz de la participación de Carmen Borrego en ‘La última cena’ y de su reconciliación con Kiko Hernández, después de mandar “a la mierda” a su hermana en pleno directo, Terelu Campos ha decidido no volver a defender a su hermana pequeña nunca más de los ataques que pueda recibir de parte de otros compañeros televisivos. Un nuevo cisma se ha abierto entre ellas, pero ninguno es tan grande como para que dejen de apoyarse cuando más lo necesitan.

De hecho, Carmen ha confesado recientemente que está muy volcada en Terelu porque atraviesa “por un problema de salud” que tiene en vilo a toda la familia. A pesar de las recientes rencillas entre ellas, Borrego aseguró en ‘Viva la vida’ que llama todos los días a su hermana mayor para interesarse por su estado en estas horas bajas. Eso sí, la colaboradora ha preferido no revelar cuál es la enfermedad que habría afectado a la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’.

La presentadora Terelu Campos

“No lo quiero decir pero no es preocupante”, ha señalado Carmen Borrego. No es la primera vez que Terelu Campos cae enferma recientemente. El pasado mes de mayo, confesó en la revista Lecturas que se había contagiado de coronavirus. “Cuando me comunicaron que era positiva me embargó el pánico. ¡Qué cara no pondría! La enfermera que me hizo la prueba me dijo: ‘Si quieres tomar un Lexatin tómatelo porque es normal’”, escribió en su columna.

Por fortuna, Terelu Campos logró superar la enfermedad sin ningún contratiempo, aunque el miedo la invadió a lo largo del proceso. “Te levantas, te tomas la temperatura, el control de la saturación y, cuando todo eso está bien y no hay fiebre, piensas cómo vas a pasar el resto del día. Cualquier cosa anómala que sientes te hace sentir pavor y si la saturación baja un poco te vuelve a invadir el pánico”, recordó. Ojalá que pronto logre vencer a esta nueva enfermedad, por el momento secreta.