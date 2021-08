El drama de Bea ‘la legionaria’ (GH 6): del éxito de la fama a la ruina en su nueva vida de ‘okupa’

Egos TV

Sin trabajo

El nombre de Beatriz González-Rico, conocida popularmente como Bea ‘la legionaria’ saltaba a la luz pública en el año 2004 por su participación en la sexta edición de ‘Gran Hermano’. Su carácter polémico y su sinceridad extrema la convirtió en una de las concursantes más recordadas de la historia del reality.

Después de pasar por varios formatos de Telecinco, el pasado 2017 volvió a la pequeña pantalla para someterse a “su gran cambio” en el programa ‘Cámbiame’. Desde entonces poco o nada se ha vuelto a saber de aquella mujer que tantos contenidos televisivos generó. Hasta hoy.

Nuria Marín y Bea 'la legionaria' en 'Sálvame'

Bea ha reaparecido este lunes en ‘Sálvame’ para contar la delicada situación económica que atraviesa. La pandemia provocada por la covid-19 hizo que se quedase sin trabajo y dejase de pagar su alquiler mensual: “Arruinada, sin trabajo y viviendo de okupa”, así cebaba el programa que hoy presentaba Nuria Marín la realidad de ‘la legionaria’. Unas palabras que han molestado a la protagonista y así lo ha hecho saber. Según cuenta ella ha hecho las cosas bien y no tiene remordimiento alguno en llevar meses sin abonar la mensualidad a los propietarios. le ha molestado mucho por la última palabra ya que considera que ella está haciendo las cosas bien porque va a pagar a las propietarias del piso en cuanto pueda reunir el dinero que debe después de año y medio sin pagar el alquiler. “Tengo mis llaves, tengo mi casa limpia, pago mi luz y pago mi agua. Si no pago el alquiler soy morosa, pero no okupa”, ha asegurado la protagonista tras las acusaciones de los colaboradores.

Bea 'la legionaria' ha acudido este lunes a 'Sálvame'

“Recibo una ayuda de 450 euros y el alquiler son 425, ¿cómo lo hago? ¿Dónde está aquí la okupación? ¡Eso es ser populista!”, ha deslizado Bea, quien no baraja de ninguna manera la posibilidad de regresar a vivir con sus padres. La ex gran hermana ha asegurado que intentará conseguir dinero para poder irse de esa casa y darle una vida mejor a su hija, pero... ¿pagará todo el dinero que debe a los propietarios del inmueble? ¿Logrará solucionar sus problemas económicos?