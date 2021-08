El incendiario mensaje de Karelys Rodríguez a Cayetano Rivera tras su última cogida en los ruedos

Famosos

Cayetano Rivera se recupera de la cogida que sufrió en Guijuelo (Salamanca) el pasado domingo. Un incidente que desembocó en dos costillas rotas. El torero solo quiere que pasen pronto las semanas para poder volver a los ruedos de nuevo.

Cayetano Rivera sufre una cogida en Salamanca

Karelys Rodríguez, la que fuese la amiga especial de Cayetano, ha sido preguntada por los reporteros sobre este inesperado suceso que colmó de preocupación tanto a Eva González como a la familia de Cayetano: “Para cornada la de Londres”, contestaba la abogada entre risas, haciendo alusión a la supuesta infidelidad de este junto a ella cuando ambos compartieron momentos en Londres. Un zasca sin precedente que nadie se esperaba, y es que a pesar de que por todos es sabido la inexistente relación que ambos tienen desde hace tiempo, eso no quita para que la letrada le desease una pronta recuperación.

Karelys Rodríguez en una imagen de archivo

Karelys disfrutaba de una cena con amigos y no dudó en conceder esta breve pero clara declaración que vuelve a situar a la joven en el foco mediático. Cabe destacar que hace unos meses declaró en televisión estar enamorada de Cayetano y se mostró decepcionada con la actitud del torero después de que este la negase.

Respecto al matrimonio del torero y Eva González, Karelys lo tiene claro: “Durante ocho años de mi vida he estado viendo eso y mientras tanto yo estaba viviendo una historia de la que nadie tenía ni idea. ¿Qué crees que voy a opinar sobre si están felices o no? Creo que con eso te lo digo todo. Parece que son una pareja maravillosa, eso parece”. Unas incendiarias declaraciones cargadas de ironía, ya que ella considera que ese matrimonio idílico no se corresponde con lo que luego existe de puertas para dentro de su casa.