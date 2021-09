Barbara Rey estalla tras la expulsión de Sofía: “Miguel Frigenti y su madre son de la peor calaña”

En directo y tras ver un vídeo, la Dj llegaba a las manos con el colaborador de televisión, una actitud intolerable por la que era inmediatamente expulsada de ‘Secret Story’: “El espectáculo que estáis dando es lamentable. Todo esto es lamentable”, exclamaba un Carlos Sobera en shock, antes de proceder a comunicar la sanción impuesto por el programa ante el violento arrebato de Sofía Cristo.

“Soy muy impulsiva, me enfado y digo cosas que duelen o insultos... Pero yo no sabía que Miguel Frigenti era tan malo. Me supera -se justificaba Sofía Cristo, antes de pedir perdón: “Pido perdón por las formas pero todo lo demás me reitero.”

Todo fue a raíz de una bronca del periodista con Sandra Pica, en la que el colaborador sacaba a la luz el pasado de la ex pareja de Tom Brusse. Sofía, que aseguró que había llegado a un acuerdo con Miguel para que no tuviera este tipo de comportamientos, estalló sin control. “¡Me importan una mierda tus tramas de mierda, de sucio, de mala persona y de capullo!”-le dijo abalanzándose sobre él. Miguel Frigenti se taponó los oídos y se levantó del sillón, dejando entrever que le daba igual lo que dijera su compañera. Para sorpresa de todos, Sofía Cristo le agarró las manos y le empujó con fuerza hacia el sofá.

Amigos y enemigos de Sofía Cristo no se han librado de sus críticas

Tras la expulsión de su hija, Barbara Rey reaccionaba de inmediato en sus redes sociales, defendiendo a “su Sofi” y arremetiendo contra todos, incluido su mejor amigo, Luis Rollán, por no dar la cara por ella. “Estoy que me llevan los demonios viendo la casa de los secretos. Yo sé cómo es Sofía, espero que vosotros también. Es muy buena gente pero las injusticias no las puede soportar y este tío (Miguel Frigenti) se está comportando muy mal. La está sacando de los nervios y los demás forman la bronca pero, en un momento que ella se pone así para defender al resto, ninguno saca la cara por ella. Empezando por algunos que ella llama sus mejores amigos”, aseguraba decepcionada.

“Miguel y su madre son de la misma calaña” dice la vedette.

“Este ser despreciable ya ha conseguido lo que quería.Y ninguno ha salido en su defensa o a evitarlo. El primero, su amigo Luis, el que ella piensa que es su mejor amigo”. No me importa que mi hija salga porque es una persona extraordinaria y estupenda que está intentando algo que no se puede conseguir. Cuando una persona es mala de nacimiento, cuando han salido vídeos, y la madre que ha dicho de todo. Lo que tenían que haber hecho es echarle a la calle igual que han prohibido que vaya su madre a defenderle porque son los dos de la misma calaña. Pero.. ¡qué vamos a hacer!. Mi hija no quiere estar con esa persona, que ella ha dicho que no quería seguir, que la han expulsado pues muy bien, ahí os quedáis con el resto”.