El sentido mensaje de Bárbara Rey a quien abusó de Sofía Cristo

Hace pocos días, Sofía Cristo dejó completamente estupefactos a los millones de espectadores de ‘Secret Story’ tras confesar, en pleno directo, mientras desarrollaba la línea de su vida, que había sufrido abusos sexuales cuando solo tenía cinco años. Su madre, Bárbara Rey, no tenía conocimiento del trágico incidente, que por lo visto fue perpetrado por una persona de máxima confianza para la familia. Desde que se enteró, la vedette atraviesa por un momento muy complicado y no para de pensar en cuánto sufrió su hija sin que ella fuera consciente, un sentimiento de culpa que no puede evitar, tal y como reveló durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’ ayer por la noche.

Bárbara Rey, además, aseguró que todavía desconoce la identidad de la persona que abusó sexualmente de su hija Sofía Cristo, aunque no le hace falta saber de quién se trata para enviarle una seria advertencia que puso los pelos de punta a todos los presentes en ‘Sábado Deluxe’ y a los espectadores del programa. “Doy gracias de no haberme enterado cuando a mi hija le pasó de pequeña. Habría sido la ruina de mi familia, porque me voy para adelante, yo lo mato”, comenzó señalando la famosa actriz del destape.

Bárbara Rey en 'Sábado Deluxe' FOTO: La Razón Mediaset

La vedette prosiguió: “No sé quien es eres, pero te juro por mi vida que si estás vivo o estás vida lo vas a pagar. No habrá sitio en el que puedas meterte o esconderte”. Sus palabras y su mirada estaban llenas de dolor y sentimiento, lo normal en una madre que descubre que alguien en quien confiaba abusó sexualmente de su hija. Eso sí, Bárbara Rey quiso recalcar que “si te encuentro no te voy a hacer daño” porque “ahora mi hija está bien”, pero a la actriz le preocupa que el individuo haya podido hacer lo mismo con otros menores: “Pagarás las consecuencias porque esto no solo se lo has hecho a mi hija, se lo habrás hecho a otros hijos... Más cuenta te tiene estar muerto”.