Anabel Pantoja hace pública una carta desde el hospital con una fotografía junto a su padre Bernardo

Anabel Pantoja atraviesa uno de sus momentos más complicados en el ámbito personal. Después de su ruptura con Omar Sánchez, ahora se le ha sumado el complicado bache de salud al que se enfrenta su padre, Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera.

El pasado viernes la colaboradora de ‘Sálvame’ se desplazaba hasta Sevilla para visitar a su padre en el hospital en el que se encuentra ingresado. Si bien es cierto que apenas ha querido dar detalles a los medios de comunicación que allí se encontraban para cubrir la noticia, Anabel ha decidido compartir con todos sus seguidores una emotiva carta en la que comparte sus sentimientos y en la que tiene muy presente el agradecimiento de todo aquel que está a su lado en esta dura etapa.

“Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio 💚Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares. A todos los que me habéis escrito preguntándome por el, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por el, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenia a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos , Mi padre y yo”, ha escrito junto a esta emotiva fotografía en la que le da un beso a su padre.