Bernardo Pantoja vende hasta su alma por dinero

No conoce límites. El dinero manda. Vendería hasta su alma por la “pasta”. Bernardo Pantoja habla con un paparazzi, al que se conoce como Pablo ‘El Calvo’, y le dice claramente que si hay pasta por medio hablaría hasta de “Luis, mi hijo secreto”.

Pablo 'El Calvo' FOTO: Mediaset

Cual Gepeto que protege a su muñeco de madera animado, el hermano de Isabel Pantoja se acuerda, por fin, de que es padre de un tal Luis, al que se conoce en su barrio sevillano con el apodo de Pinocho. No se sabe si porque tiene la nariz larga o porque es un mentiroso compulsivo.

En la charla arremete también contra su hija Anabel Pantoja. La ‘influencer’ no quiso entrar esta tarde en el tema, y menos enfrentarse cara a cara con Pablo. Harta de que su vida personal sea motivo de discusión casi diaria, la sobrinísima de la Pantoja, amenazó una vez más con irse definitivamente de “Sálvame”, indicando que “este programa me da asco”.

No le debe dar mucho porque a los diez minutos regresaba al plató bailando una danza muy “sexual”, con movimientos y contoneos sensuales y seductores. Eso si, poco antes, llorando, pidió respeto hacia su progenitor, que está ingresado en un hospital de Sevilla. La intención de Bernardo, si se vende la entrevista, es regalarle a Luis los beneficios. ¿Mala conciencia por no haberle pasado una pensión alimenticia jamás?

Bernardo Pantoja en una imagen reciente FOTO: GAA GTRES

Anabel no reconoce a Pinocho o o hermano, no tiene relación con él, y lo que más le molesta es que su padre hable mal de ella, porque, a su juicio, no tiene motivos ni nada que reprocharle. Es más, me cuentan que la ‘pantojita’ chica ayuda económicamente a Bernardo desde hace tiempo, y nunca le ha dejado desasistido.