Lo que no se contó de la llamada de Rocío Flores durante la la serie documental de Rocío Carrasco: “¡Mentisteis!

Ya ha pasado más de un año desde que se estrenó en Telecinco la serie documental de la hija de la Jurado, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Su estremecedor relato sobre la supuesta violencia de género que sufrió de parte de Antonio David Flores conmocionó a buena parte de la opinión pública, incluso a su hija Rocío Flores, con quien no mantiene ningún tipo de contacto desde el año 2012, cuando se produjo su fatídico desencuentro en Valdelagua. La joven intentó intervenir en pleno directo a través de una llamada telefónica al programa, pero los altos mandos no le permitieron pronunciarse.

En su día, se explicó que Rocío Flores estaba muy alterada y que su actitud era de todo menos conciliadora con su madre, y que por estas razones no se le dejó intervenir en el programa. Sin embargo, un año después de este episodio, Antonio David ha hecho pública la otra versión a través de su canal de Youtube, y de sus palabras se entiende que no se contó la verdad en este sentido. El malagueño asegura que su hija estaba dispuesta a tender puentes y que su intención al llamar por teléfono durante la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, no era otra que mostrarse cercana a Rocío Carrasco.

“Alberto Díaz Cabezón -se refiere Antonio David Flores a uno de los directores de ‘Sálvame’-, te recuerdo la llamada de mi hija al programa, donde tú atendiste esa llamada, donde mi hija quería entrar para estrechar puentes, y dijisteis que el tono de mi hija era de una persona que estaba alterada y que por eso no la dejabais pasar en directo al programa. ¡Mientes! Mentisteis hace un año y no habéis dicho la verdad, como de costumbre”, comienza diciendo el malagueño.

Además, el ex guardia civil sostiene que “el tono de mi hija fue conciliador en esa llamada contigo, pero, obviamente, no os interesaba que Rocío Flores entrase en directo para tender puentes con su madre. ¿Por qué? Porque os destruía el documental, y era vuestro negocio, no lo podíais permitir”.

Ante estas declaraciones, se entiende que Antonio David Flores se encontraba junto a su hija cuando esta realizó esa llamada, y lo cierto es que este fue otro de los motivos que se esgrimió para no atenderla: los directores de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, consideraron que la joven estaba siendo manipulada y solo seguía órdenes de su padre al intentar ponerse en contacto con el programa.