“Antonio David no quiere hablar con nadie”: Rocío Flores da la cara por su padre y desvela su conversación con Marta Riesco

La historia del triángulo amoroso entre Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Moreno parece no tener fin. La pasada semana la periodista rompía con el ex guardia civil en directo a raíz de que este decidiese no acudir a su 35 cumpleaños, donde iba a presentarlo como su pareja de forma oficial. Riesco como culpable, dejando caer que fue ella quien pidió al ex guardia civil que no se dejara ver en la fiesta. Ahora, ha sido la revista ‘Lecturas’ quien ha confirmado esta versión.

Según la citada publicación, Olga Moreno advirtió a Antonio David con no aparecer junto a otra mujer mientras siguiera unido a ella en matrimonio. “Si sigues casado conmigo, no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer”, habría dicho la andaluza, siempre atendiendo al testimonio que se desliza desde la revista. Por su parte, la protagonista ha salido al paso en su Instagram para desmentirlo, queriendo destacar que ella en ningún momento ha hablado con la revista.

Ahora es Rocío Flores la que, una vez más, vuelve a dar la cara públicamente. Lo ha hecho este mismo miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ para aclarar todas las polémicas familiares. En primer lugar, la joven ha querido desmentir a Kiko Hernández, quien aseguró hace tan solo unas horas en ‘Sálvame’ que su padre y Olga se habían besado: “Ni hay reconciliación ni ha habido beso” ha comenzado diciendo. Además, ha desvelado que su padre “no quiere hablar con nadie”, que no está bien y que “está bloqueado”. Así se lo hizo saber Rocío a Marta Riesco en una conversación que ambas han mantenido recientemente.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Preocupada por su padre, la colaboradora no ha querido mojarse en lo que respecta a la situación en la que se encuentran Antonio David y Olga, y tampoco sobre la relación que mantiene su progenitor con Marta Riesco: “Me gustaría que se me dejara al margen de todo esto porque yo no tengo absolutamente nada que ver”, ha asegurado de forma tajante. “A mí me habéis preguntado por cómo está mi padre y yo solo estoy diciendo cómo le veo. Es una situación muy complicada y me limito a lo que he dicho sobre cómo le veo”.