Olga Moreno da un golpe sobre la mesa y habla claro tras separarse de Antonio David: “Dejé de luchar por él cuando lo vi con otra”

Olga Moreno se ha convertido en la protagonista de este martes (y también lo será durante el miércoles), a raíz de la exclusiva que le ha concedido a la revista ‘Semana’, en la que no ha podido contener las lágrimas durante las dos horas que ha durado. En ella, la empresaria sevillana narra con todo lujo de detalles el complicado momento que atraviesa tras su separación de Antonio David y cómo le ha afectado todo ello a nivel personal. “No me merezco lo que me está pasando”, dice la portada de esta publicación, en la que aparece Olga con una americana color pistacho y luciendo sonrisa.

“Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación, y he luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra”, ha confesado sin querer pronunciar el nombre de Marta Riesco. Eso sí, Olga Moreno defiende a Antonio David como padre y como persona, pero se siente decepcionada con su faceta como marido. Hoy demuestra tener las cosas muy claras: “Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho.

La ganadora de ‘Supervivientes 2021′ se ha visto con la necesidad de aclarar y de sincerarse en cuanto a todo lo que se ha dicho sobre ella y sobre su matrimonio durante los últimos meses, y aunque sigue en proceso de recuperación, poco a poco va asumiendo y va haciendo frente esta nueva etapa como mujer separada. No están siendo meses fáciles para una mujer que ha estado en silencio desde que la noticia de la separación y la posterior relación con la colaboradora de Telecinco salieron a la luz pública. Una actitud que muchos han aplaudido dado lo complicada que ha sido situación, teniendo en cuenta que día tras día este tema ha copado los titulares de la prensa y ha generado una gran cantidad de los contenidos televisivos.