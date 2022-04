Marta Riesco, sin piedad contra Isa Pantoja por Antonio David

La historia de amor entre Antonio David Flores y Marta Riesco sigue dando mucho que hablar y, aunque el malagueño no se haya pronunciado al respecto desde que rompiesen su relación en directo, la colaboradora de televisión habla todos los días de su situación sentimental actual. Desde que se hizo público el romance, todo el mundo ha opinado sobre esa relación y se ha especulado mucho sobre cuánto tiempo llevarían juntos y, la última en hacerlo, ha sido Isa Pantoja, desde ‘El programa de Ana Rosa’.

“La noticia salió hace seis meses, pero ya os digo yo que llevan más tiempo. Lleva esperando a que le dé su sitio casi dos años”, aseguraba la hija de la tonadillera desde su programa, dejando a todos atónitos por su revelación. Estas palabras, como era de esperar, no han sentado nada bien a la que fue su amiga, Marta Riesco, quién no ha dudado en responderle desde el programa ‘Ya son las 8′.

Marta Riesco en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

“Isa Pantoja y yo hemos tenido una relación muy cercana, la hemos cuidado mi familia y yo. Me sorprende que haya dado ese dato del tiempo que yo llevo con él cuando hace 3 años que no tengo relación con ella, no tiene ni idea”, comenzaba diciendo la periodista. “Me sorprende que afirme eso ella, no da puntada sin hilo. Esto no es fruto de la casualidad... Al igual que tú no sabes lo que yo llevo con Antonio David, yo sé bastantes cosas tuyas. Me gustaría que se explayara en otras relaciones también. Suyas, claro”, declaraba enfadada contra la que fue su amiga.

“Yo soy de no tengas miedo y de no me toques las palmas que me conozco, pero le voy a dar la oportunidad de que rectifique”, continuaba diciendo la expareja de Antonio David Flores mientras Sonsoles Ónega intentaba calmarla, defendiendo a Isa Pantoja. “A mí me encantaría saber por qué se terminó esa amistad. Nunca lo hemos hablado y es una persona a la que hemos querido muchísimo. Cuando se hizo la lipo estuvo en casa y mi madre le hacía la comida. Es verdad que nuestra amistad empezó de forma interesada, de mí hacia ella, por saber cosas, pero terminó en una amistad real”, terminaba lamentándose su intervención.

De momento, Isa Pantoja no se ha pronunciado sobre lo que ha dicho Marta Riesco de ella y no ha rectificado sus palabras. Está claro que, entre ellas, no va a haber nunca una buena relación y que su amistad ya es cosa del pasado.