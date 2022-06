Exclusiva: la última ‘jugarreta’ del alcalde de Chipiona a Gloria Camila por el museo de Rocío Jurado

Faltan menos de dos semanas para que tenga lugar la inauguración del conocido popularmente como museo de Rocío Jurado en Chipiona, el cual ha pasado a ser un ‘centro de interpretación’ por motivos administrativos. El próximo sábado 2 de julio se abrirán las puertas del legado de ‘la más grande’ para todo aquel que quiera disfrutar de los trajes, documentos y enseres de la artista.

Rocío Carrasco y algunos de los enseres de Rocío Jurado FOTO: Gtres

Por su parte, Rocío Carrasco ya se encuentra haciendo promoción de cara a esta apertura, más de la que ya tiene de por sí dado lo mediático del asunto: “Para mi Chipiona es casa, es hogar, es familia, es mi niñez, mi adolescencia, es mi padre y mis abuelos. Cuando me preguntan de donde soy digo que nací en Madrid pero mi corazón está más en Chipiona aunque en los últimos años no haya podido ir por las circunstancias que me han rodeado”, ha deslizado la protagonista en una entrevista realizada al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, para la radiotelevisión municipal del citado municipio.

‘LA RAZÓN’ ha podido saber que Gloria Camila, quien no ha sido formalmente invitada a esta inauguración, se encuentra un tanto molesta ya que lleva una larga temporada intentando que el alcalde le devuelva todos los objetos y el material que esta cedió hace años para la apertura del museo, cuando la gestión era competencia de Amador Mohedano. ¿Dónde están esos objetos y por qué no se devuelven a su dueño?

Gloria Camila y Rocío Jurado FOTO: Gtres

Al margen del museo, la hija pequeña de Rocío Jurado y actual presidenta de La asociación RJ La Más Grande, se encuentra ultimando, junto a esta asociación, el nuevo homenaje dedicado a la artista, el cual consistirá en plasmar la imagen de Jurado en azucarillos que ya están siendo distribuidos a algunos locales de Chipiona. Un trabajo realizado por Sebastián, uno de los miembros de la asociación, y pagado de su propio bolsillo, siendo esta una acción respaldada y apoyada, como no, por la propia Gloria Camila.

El acto y presentación tendrá lugar este miércoles 22 de junio a las 20:30h en la antigua terraza del Hotel Sur de Chipiona. Un acto al que, por cierto, el alcalde Luis Mario no ha sido invitado.