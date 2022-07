Rosario Mohedano hace público su ‘pacto’ con Rocío Carrasco antes de emitirse la docuserie en Telecinco

Rosario Mohedano ha vuelto a sincerarse tras la guerra pública que Rocío Carrasco mantiene con parte de su familia, a los que ha tachado de “jauría”. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, aunque prudente, ha contado a la revista ‘Diez Minutos’ el motivo por el que ha cambiado su relación con su prima desde que en marzo de 2021 se emitiese por primera vez ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Rosario Mohedano y su prima, Rocío Carrasco FOTO: Gtres

“Desde siempre, una de las cosas que más me unía a mi prima era acabar con ‘La Fábrica de la Tele’. Era uno de los temas de los que siempre hablábamos mi prima y yo. Hasta me mandaba jurisprudencias y documentos para poder demandar. Ellos machacaron a mi prima mañana, tarde y noche”, ha comenzado diciendo. Además, Rosario Mohedano ha desvelado las conversaciones que ha mantenido con la mujer de Fidel Albiac a raíz de todo lo que esta ha dicho sobre sus padres y el resto de la familia: “Ella sabe lo que pienso, porque yo no me callo, y menos con los míos. ¿Quién te ha dicho que no lo he hecho? Yo no me callo y ella lo sabe perfectamente”.

La cantante ha manifestado el dolor que siente al ser testigo de todo lo que se está diciendo sobre su familia en estas últimas semanas: “También me duele que hablen así de mis tíos. Nadie se merece cómo están exponiendo una realidad que no existe. Hay una ley mordaza total en la que si estás en contra de lo que ellos dicen, llegan a pedir tu despido, eso está pasando en la televisión, en ciertos programas. Yo lo he visto con compañeros que les ha estado bailando el agua, hasta que no ha sido así”, concluye una Rosario sincera, quien disfrutó junto a sus hijos de la inauguración de la Warner Beach en Madrid.