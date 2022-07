Amador Mohedano habla del “odio” que mueve a Rocío Carrasco y pone de manifiesto la figura de Fidel Albiac: “Se le ha ido la olla”

Se ha convertido en uno de los protagonistas de la prensa del corazón en las últimas semanas. Amador Mohedano está haciendo frente a todo lo que su sobrina, Rocío Carrasco, ha contado sobre él en la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. También a la reciente apertura del Centro de Interpretación Rocío Jurado, La Voz del Milenio, conocido popularmente como Museo de Rocío Jurado, cuya inauguración tuvo lugar el pasado sábado.

Amador Mohedano y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

El hermano de ‘la más grande’ no estuvo presente en el día más especial para la artista. Tampoco fue invitado, ni el, ni tampoco la Asociación Cultural RJ La Más Grande, donde también colabora y participa “la familia mediática” de Carrasco. Lo cierto es que, aunque Amador ya ha reaccionado públicamente a los últimos acontecimientos en diferentes espacios, ha sorprendido a muchos con su última entrevista.

Lejos de haber optado por hablar en ‘Sábado Deluxe’ o para alguna de las revistas de los miércoles, el exmarido de Rosa Benito ha elegido la plataforma de ‘Youtube’, más concretamente el canal ‘CadenaJuanjoVlog’ y al youtuber Juanjus para hablar de todas las polémicas familiares. Todo ello durante más de una hora y media de conversación de forma totalmente gratuita.

“Todo esto es una barbaridad. De mí han dicho de todo siempre, pero lo que pasa es que ahora ella (Rocío Carrasco) es como la jefa, y aquí no debe mandar nadie. A la secretaria esa que ha salido hace poco hablando, es que ni la conozco, no sé ni quién es y nunca ha trabajado conmigo. He tenido en mi vida tres secretarias y ninguna de ellas ha hablado mal de mí”, ha comenzado diciendo tras salir a la luz una mujer que había asegurado ser la secretaria de Amador durante un tiempo.

“Es odio lo que tiene mi sobrina, pero no contra nosotros, sino con todo el mundo. Odia a todo el mundo. Mi propio hijo me decía ayer que tampoco lo entiende y que no la reconoce. Se le ha ido la olla. Todo el mundo dice que es por quien tiene al lado. El que tiene al lado (Fidel Albiac) puede darle un mal consejo o decirle que no a lo que sea, pero a mí nadie me va a impedir que tenga la relación con mi familia que quiera tener. Lo que ella ha marcado para su vida en el pecho lacrado es que ha abandonado a sus hijos... Pero si ella habla así de mal de su hija, poniéndola a los pies de los caballos, ¿que no hará de todos los demás? Además, con toda la gente que tiene alabándola alrededor...”. desliza tajante sobre Rocío Carrasco.

Amador Mohedano ha hablado sobre la famosa última gala televisiva que protagonizó Rocío Jurado, sobre el conflicto de la caja fuerte que dinamitó la relación con su sobrina, la relación entre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera, y sobre todas las mentiras que se han dicho sobre en esta entrevista concedida al youtuber Juanjus, la cual se puede ver íntegra dándole al play.