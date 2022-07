La inesperada reacción de Rocío Carrasco a las declaraciones de Raquel Mosquera

Rocío Carrasco continúa dando mucho que hablar, no solo con la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, sino también con la polémica inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona, al que tan solo estaban invitados la familia “no mediática” de ‘la más grande’. Una de las últimas en pronunciarse al respecto ha sido Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco.

Y es que en el último capítulo de la docuserie, la hija de Rocío Jurado tacha a la peluquera de “mentirosa” y “manipuladora” y la acusa de tener “absorbido” a su padre. Unas duras palabras por las que Mosquera quiso contestar a Carrasco. Desde el plató de ‘Viva la Vida’, este fin de semana, mantuvo que ella jamás ha mentido en todo lo que ha contado a lo largo de estos años sobre la relación de Pedro con su hija y que para demostrarlo está dispuesta a someterse a un polígrafo gratuitamente.

PEDRO CARRASCO CON SU HIJA ROCIO Y SU NOVIA RAQUEL MOSQUERA POSANDO DURANTE UNAS VACACIONES DE VERANO EN CADIZ FOTO: JP ©GTRESONLINE

“El amor se demuestra en vida y no con documentales. Por supuesto que Pedro adoraba a su hija, pero también me adoraba a mí y es mentira que su padre se hubiese arrepentido de haberse casado conmigo. Lo dice para hacerme daño porque es así. La enfermedad más grande es la del odio, eso sí que es para tratar”, aseguraba Raquel Mosquera, dolida, “yo lo llevo muy bien, estoy en manos de un psiquiatra, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante. No como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas”.

La peluquera confesó además que no tiene “miedo a nada ni a nadie y menos a ti” y advirtiendo a la hija de Rocío Jurado que todo lo que diga sobre ella lo tendrá que “demostrar en un juzgado”.

Unas desafiantes declaraciones a las que Rocío Carrasco ha reaccionado con una inesperada carcajada. Así lo cuentan desde Europa Press, que aseguran que tras el éxito de la inauguración del Museo, no hay nada que enturbie la felicidad de la hija de “la más grande”.