Kiko Matamoros responde sin miedo a Mercedes Milá: “Podría contar cosas de ella que modificarían tu imagen”

Kiko Matamoros ha concedido su primera entrevista en televisión en la noche de este viernes tras su paso por ‘Supervivientes 2022′. Como no podía ser de otra manera, lo ha hecho en la versión ‘Deluxe’ de ‘Sálvame’, programa en el que trabaja desde hace trece años.

Kiko Matamoros está de vuelta…Y viene dispuesto a poner a todo el mundo en su sitio…¡Está noche Kiko se reencuentra con sus compañeros en el Deluxe! pic.twitter.com/k4tT9aMlhW — Deluxe (@DeluxeSabado) July 8, 2022

El tertuliano irrumpía en el plató de Telecinco dispuesto a ajustar cuentas con todos los compañeros que han dicho cosas inciertas sobre él y también sobre Marta López, su actual pareja. Eso sí, antes de entrar en materia ha querido hacer un breve resumen de su paso por el reality: “Mi concurso sí me ha gustado. Es difícil estar allí y mantener el tipo en todos los sentidos. Yo pensaba que era mucho más light”, ha comenzado diciendo.

Respecto a sus pocas facultades a la hora de enfrentarse a las pruebas físicas, ha asegurado que no ha sentido vergüenza ni ha tenido reparo alguno de no haberse esforzado lo suficiente. “No he querido darlo todo en las pruebas individuales, ya lo anuncié. Me he sentido mayor. Era algo que esperaba”, desliza el protagonista. “El hambre es muy mala y la falta de higiene es horrorosa. En esas circunstancias somos capaces de matar por el grano de arroz que se le ha caído al otro de la boca. Es jodido convivir con ello. Allí meas donde sea, y algunos hasta hacen aguas mayores. El otro día me levanté de la cama por la noche y me puse a mear en la alfombra. Fue Marta la que me dijo, ¿qué haces? y entonces me di cuenta de que estaba en mi casa”, ha contado ante las risas de todos sus compañeros.

Kiko Matamoros en el 'Deluxe' FOTO: Mediaset

Gema López, María Patiño o Lydia Lozano han sido las tres colaboradoras con las que Kiko se ha comprometido a ajustar cuentas cuando se vean. Eso sí, la que no se ha librado de la respuesta de Matamoros ha sido Mercedes Milá. Y es que cabe recordar que la periodista cargaba hace dos semanas contra el madrileño a raíz de su desafortunado episodio con Mariana, otra de las concursantes. “Pues tiene buena pluma. Me da igual, es su opinión y la respeto. Es una profesional contrastada del medio, pero podría contar públicamente cosas que conozco de ella que a lo mejor modificaban un poco la imagen que tiene, pero no lo voy a hacer”, ha dicho sobre la presentadora.