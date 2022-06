La verdadera razón por la que Marta Riesco no fue a la fiesta de ‘El programa de Ana Rosa’: “Es muy duro”

Unicorn Content, la productora que, entre otros muchos espacios televisivos, se esconde tras ‘El programa de Ana Rosa’, celebró el domingo 26 de junio una increíble fiesta para despedir la temporada, y allí se dieron cita numerosos rostros de Telecinco, destacando la presencia de la presentadora. Con un nuevo look de lo más desenfadado, la periodista aseguró que, si su tratamiento contra el cáncer avanza según lo previsto, regresará a su puesto de trabajo tras las vacaciones de verano: “Este otoño va a ser calentito y yo quiero estar”.

Entre otros asistentes conocidos se encontraban Joaquín Prat, Ana Terradillos, Sonsoles Ónega Patricia Pardo o Pepe del Real, además de buena parte del equipo que hay tras las cámaras de ‘El programa de Ana Rosa’. Sin embargo, otro rostro muy conocido de la cadena faltó a la gran fiesta de Unicorn Content, y buena parte de la opinión pública puso el foco en su ausencia. Se trataba de Marta Riesco, que fue cesada en su papel de colaboradora tras protagonizar una polémica tras anunciar que Rocío Carrasco la había llamado por teléfono.

Ana Rosa Quintana junto a otros compañeros en la fiesta de Unicorn Content FOTO: UAT GTRES

Aunque sigue desempeñando sus funciones de redactora y reportera, la periodista no ha vuelto a pisar el plató, y muchos pensaron que no había sido invitada a la celebración. Nada más lejos de la realidad, ha sido ella misma quien ha explicado a través de sus redes sociales la verdadera razón por la que no pudo ir a la fiesta. “Llevo como dos o tres días que no me encontraba muy bien, he estado un poco malilla”, comienza diciendo la pareja de Antonio David Flores.

Aunque “ya me encuentro mucho mejor”, parece que Marta Riesco ha estado enferma, y por eso se ha visto obligada a perderse la fiesta de Unicorn Content. “Por supuesto que me invitaron, me ha dado mucha envidia ver a mis compañeros. Pero bueno, a la siguiente espero no faltar porque es muy duro verlo todo desde Instagram”, ha continuado explicando.