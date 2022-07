Rocío Carrasco sentencia a Ortega Cano: “Hablaste del aborto de mi madre”

Hoy, viernes 15 de julio, ha visto la luz un nuevo episodio de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, “En el nombre de Rocío”. Bajo el título “Que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano”, la hija de la Jurado ahonda en los supuestos problemas que rodearon al matrimonio del diestro con su madre, dejando, una vez más, en mal lugar al torero. La colaboradora insiste en la idea de que la cantante quería divorciarse del maestro, y asegura que no lo hizo por la llegada de Gloria Camila y José Fernando a la familia.

“Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños habría sido mi madre la que se habría divorciado hace mucho tiempo”, señala Rocío Carrasco a lo largo del episodio. Según ella, aunque las cosas no iban bien en el matrimonio, “La más grande” sentía tanto amor por Ortega Cano que quiso darle la oportunidad de ser padre con ella: “Es verdad que, por lo que ella siente por José y estoy segura de que porque lo quería, quiso hacer posible ese sueño que Ortega tenía, que era ser padre”. De hecho, lo intentaron previamente mediante otras vías, aunque no salió bien.

Al parecer, Rocío Jurado y Ortega Cano recurrieron a técnicas de reproducción asistida, y aunque la cantante logró quedarse embarazada, perdió al bebé poco después. Una terrible pérdida que el propio torero desveló en una entrevista en televisión, algo que a Rocío Carrasco no sentó nada bien. “Me hace gracia que critican a personas como a mí, que he salido contando lo que he contado, y se permite el lujo de contar que su mujer tuvo un aborto y dónde y cómo se produjo ese aborto”, sentencia a lo largo de este nuevo episodio de la serie documental.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Además, acusa a Ortega Cano de echar en cara a Rocío Jurado su edad como motivo por el que no se quedaba embarazada. “Me consta por ella. Utilizaba su edad como arma arrojadiza. Yo eso no lo he vivido, lo sé por ella “, expone. Una vez más, insiste en que la artista aceptó adoptar a Gloria Camila y José Fernando por contentar al maestro: “Mi madre, su necesidad y sentimiento de maternidad ya lo tenía cubierto. Estaba viviendo su faceta de abuela”.

Por si esto no fuera suficiente, la primogénita de la cantante también asegura que Rocío Jurado se vio obligada a comprar unas fotografías que los paparazzi captaron de José Ortega Cano “haciendo lo que no debía”, arrojando de nuevo la sombra de la duda sobre los supuestos problemas que atravesaba el matrimonio.