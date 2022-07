Olga Moreno ‘se rebela’ en su primer verano como soltera: Formentera, ‘Supervivientes’ y mil planes lejos de Antonio David

Olga Moreno ha resurgido como el Ave Fénix. Poco queda ya de la Olga abatida o triste que veíamos hace justo un año, cuando, después de proclamarse como ganadora de ‘Supervivientes 20210, fue testigo de la realidad que se vivía en España a raíz del ‘huracán Rocío Carrasco’.

Olga Moreno in Seville. Friday, January 14, 2022 FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Ahora, la empresaria ha recuperado las riendas de su vida tras su dolorosa separación de Antonio David (que no divorcio). Después de unos meses refugiada en el más absoluto anonimato, Olga decidió dar un paso al frente y ejercer como colaboradora de ‘Supervivientes 2022′. De hecho, este domingo acudirá por última vez a su puesto de trabajo, y decidirá si asistirá, o no, a la final del reality para entregar el cheque al ganador de esta edición. En el caso de ser afirmativo, el próximo jueves se produciría el esperado reencuentro con el presentador Jorge Javier Vázquez.

Volcada en ella misma y también en su familia, la protagonista comentó a ‘LA RAZÓN’ hace unas semanas que durante este verano “no iba a estar apenas en Málaga”, algo que tenía claro. Cada vez que sus proyectos laborales así se lo permitan, Olga Moreno disfrutará de viajes con amigos por diferentes lugares de la geografía española. De hecho, este digital ha podido saber que hasta hace unos días ha estado disfrutando de las playas de Formentera, desconociéndose la compañía.

Este es su primer verano como mujer soltera, y no piensa desaprovecharlo. Entre sus intenciones no se encuentra buscar el amor, pero tampoco se cierra si este tocase a su puerta. El pasado mes de junio ya anunció en un evento que “tiene ganas de salir, de entrar, y de todo”. Aunque parca en palabras y decidida a seguir manteniendo su faceta íntima lejos de los focos, Olga Moreno ya no se esconde, y ahora está decidida a disfrutar de su nueva etapa junto a los suyos.