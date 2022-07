La reacción de Rocío Flores a la foto de Jorge Javier y Rocío Carrasco juntos

La polémica está servida. Ayer, martes 19 de julio, se viralizó a través de las redes sociales una fotografía publicada por Jorge Javier Vázquez, aún convaleciente de la laringitis que le ha mantenido alejado de “Sálvame” en las últimas semanas. El presentador compartió con sus seguidores de Twitter e Instagram una imagen en la que posaba feliz junto a Rocío Carrasco, aunque son las palabras con las que la ha acompañado lo que más controversia ha generado. “He venido Rocío Carrasco a verme y le he contado que vuelvo el jueves a ‘Supervivientes’”, ha señalado el de Badalona.

De esta forma, Jorge Javier Vázquez deja claro que presentará la final del programa, callando así a los que cuestionaron que su enfermedad era solo una excusa para no encontrarse en el plató con Olga Moreno, que, se supone, entregará en el plató el gran cheque de 300.000 euros al nuevo ganador de “Supervivientes”. Ninguno de los protagonistas de esta trama deja nada al azar, y que el de Badalona haya elegido a Rocío Carrasco para anunciar su regreso a Telecinco no hace más que avivar la polémica. De hecho, las reacciones no se han hecho esperar...

Intencionadamente o no, llama la atención que, inmediatamente después de la publicación de la fotografía de Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco, la hija de esta, Rocío Flores, compartiera también en sus redes sociales una tierna imagen en la que posa con su hermano David mientras le da un beso. “Amor de mi vida”, apunta junto al vídeo. La joven ya dejó claro en varias ocasiones que le molestaba ver a su madre en actitud tan cómplice con un hombre que tantos ataques le ha dirigido desde su altavoz en “Sálvame”, y ahora su mensaje parece claro al mostrar lo unidos que están ella y el benjamín de la familia, la “debilidad” de la heredera de la Jurado.

Rocío y David Flores FOTO: @rotrece Instagram

Lo que no se dice en los platós de televisión o las revistas parece aclararse a través de las redes sociales, mediante imágenes o publicaciones que, aun pareciendo inocentes, esconden un importante significado en esta guerra mediática cuyo fin ni siquiera se vislumbra.