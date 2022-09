Tamara Falcó habla por primera vez sobre su boda con Íñigo Onieva y desvela la fecha: “Nos casamos el 17 de junio”

Este jueves, Tamara Falcó anunciaba por sorpresa su compromiso con Íñigo Onieva a través de sus redes sociales. Mostrando el original anillo de la pedida de mano, la hija de Isabel Preysler ha escrito un emotivo texto junto a esta imagen, que ya cuenta con la friolera de más de 150.000 ‘me gustas’.

“Antes de conocerte, Íñigo Onieva, me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero”, continúa”, ha escrito una emocionada Tamara Falcó, cuyo comentario más destacado ha sido el de su futuro marido.

La hija del fallecido Carlos Falcó ha estado presente un día más en la tertulia de ‘El Hormiguero’, junto al resto de sus compañeros y el presentador, Pablo Motos. Ha sido precisamente en este programa donde ha querido hablar por primera vez de su boda.

“Estábamos cenando y me dice que tiene dos regalos para mí. Elijo una de sus manos, y se pone de rodillas y me dice que si me quiero casar con él, y yo le dije que sí. Nos abrazamos y casi le da un ataque al corazón porque se estaba mareando por el momento”, ha comenzado diciendo. “La verdad es que todo fue muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz... Fijaos que Putin está a punto de matarnos a todo y yo estoy flotando”, desliza entre risas.

La protagonista ya ha desvelado que tienen fecha: “Nos casamos el próximo 17 de junio en el Palacio El Rincón”, ha concluido, asegurando que las respectivas familias están de lo más felices ante este enlace.