Tamara Falcó contará en “El Hormiguero” los detalles de su boda con Íñigo Onieva

Los rumores venían sonando con fuerza desde hace tiempo, y por fin hoy se ha confirmado que Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasarán por el altar más pronto que tarde. “Soy muy feliz, en eso se resume”, ha indicado la marquesa de Griñón junto a una preciosa fotografía en la que muestra su anillo de compromiso. “Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás”, ha añadido en su publicación de Instagram.

Según ha explicado Paloma Barrientos en “El programa de Ana Rosa”, la pedida de mano se produjo a principios de este mes de septiembre en El Ricón, con parte de la familia de los novios como testigos. “Íñigo Onieva hincó rodilla”, apunta la periodista.

De momento, se conocen muy pocos detalles sobre la que se postula como la boda del año en España, pero Tamara Falcó ha asegurado a este periódico que esta misma noche revelará nuevos datos en “El Hormiguero”, el programa en el que colabora de forma habitual.

En su día, fue en ese mismo espacio presentado por Pablo Motos donde Tamara Falcó ya desgranó algunos detalles acerca de cómo sería su boda ideal. “No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1.000 personas y eso sí que me parecería una pesadilla... La verdad es que no lo sé... A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda”, explicó entonces.