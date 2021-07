Pablo Motos se despide: “Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie”

Pablo Motos se enfrentaba anoche a su última entrega de “El Hormiguero 3.0″ después de que la Eurocopa retrasara la fecha. Adiós hasta septiembre. Llegaron la vacaciones, después de su mejor temporada en 15 años y una pandemia a pie del cañón. Para el programa de cierre acudieron a presentar su nueva película los actores Anna del Castillo y Carlos Cuevas, a quienes les dedicó el tiempo habitual de entrevista.

Tras ese espacio Pablo Motos quiso dirigirise a la audiendia para cerrar estos meses de trabajo para el equipo de El hormiguero hasta su regreso el próximo día 6 de septiembre. “Este año teníamos una especie de misión que era recargaros de alegría, que es el material del que está hecha la esperanza y vamos a necesitar muchas dosis para reconstruir este país después de todo lo que ha destruido el Covid. Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie”.

Ha sido un privilegio haceros compañía durante este año tan duro. Nuestra misión era recargaros de alegría. Volvemos el 6 de septiembre ¡Pasad un buen verano!

Con pocas palabras aportó mucho Motos, “os puedo decir dos cosas que he comprobado por experiencia propia. La primera es que no confíes en la suerte. Tener suerte no te hará tener éxito, pero trabajar duro y mejorar cada día sí que te hará tener suerte. Y la segunda es que para conseguir tus sueños lo mejor es estar despierto y observar con atención lo que tienes a tu alrededor”. Y acabó deseando feliz verano a todos.

Cerraba así el presentador la temporada con mejores datos de la historia después de quince, en el año seguro que más difícil en el que el propio presentador contrajo también covid y fue Nuria Roca quien le sustituyó y ha logrado tener su propio espacio televisivo en la casa. De una manera u otra, Pablo Motos es apuesta segura cada noche.

Fue hace poco cuando vivió otro de los momentos extraordianarios cuando el participante de “Pasapalabra” Pablo Díaz ganó el bote y “El Hormiguero 3.0″ cambió su hora y le acogió en su programa anunciado durante días como invitado sorpresa.