Amador Mohedano cuenta cómo fue la relación de Rocío Jurado con Fidel Albiac tras la ruptura entre Rocío Carrasco y Antonio David

Amador Mohedano ha dado un paso al frente y lo ha hecho, tal y como viene acostumbrando en los últimos meses, en Youtube, más concretamente en el canal ‘CadenaJuanjoVlog’. El hermano de Rocío Jurado ha optado por hacer uso de esta conocida plataforma para responder a todo lo que ha contado Rocío Carrasco en la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’.

En esta ocasión, Amador ha dejado de lado sus conexiones telefónicas semanales con el youtuber para pasar a aparecer en pantalla para protagonizar un debate en el que han estado presentes otros colaboradores, algunos también youtubers, como es el caso de Maica Vasco.

Durante más de dos horas, y aunque con ciertas dificultades para mantener la conexión, el ex de Rosa Benito ha hablado de todo y de todos, comenzando por cómo afectó en el mediático clan la ruptura de Antonio David con su sobrina Rocío y la posterior llegada de Fidel Albiac: “La relación de ella con Antonio David nos dejó muy escarmentados. Rocío lo pasó muy mal en aquella época, porque nosotros no estábamos acostumbrados a que alguien la familia se divorciase... Fidel no gustó nunca, y a mí no me importaría decir que el cayó bien desde el principio, pero no, porque todo se derrumbó”, ha comenzado diciendo.

Debate con Amador Mohedano en el canal del youtuber Juanjus FOTO: Youtube

“Nos contaban cosas y yo recibí en aquel momento llamadas... La gente del club de fans de Rocío Jurado han sido vecinos de Fidel desde que él era pequeño, y lo conocen muy bien porque son del mismo barrio. A nosotros nos avisaban de cómo era Fidel, y una artista muy conocida a mí me llamó para decirme cómo era el niño este... A él lo conocían en Sevilla, porque es del Tiro de la Línea, y muy buena fama no tiene esa zona... Es como si hablásemos de un barrio de Madrid en el que casi hay que entrar con pistola”, desliza el protagonista con cierta prudencia.

“A la gente le extrañaba que Fidel tuviese un acercamiento con mi sobrina, pero ella se enamoró y ahí no se puede meter nadie, aunque nosotros nos hemos cansado de darle consejos, porque ella ya venía de una mala experiencia anterior”, concluye Amador Mohedano dejando entrever la mala suerte que esta ha tenido con sus relaciones sentimentales.