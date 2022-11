Tremendo susto de Irene Rosales por una vaca que ha intentado golpearla

Irene Rosales se ha convertido en la protagonista de este jueves a raíz de su último susto en redes sociales, donde ha protagonizado un momento que en un primer momento ha preocupado a sus miles de seguidores.

La mujer de Kiko Rivera ha estado en una finca de Tarifa por trabajo, más concretamente para “ver la realidad del sector de la carne de vacuno en España y Europa”. Allí ha tenido un pequeño ‘accidente’ con una vaca mientras grababa un storie para su perfil de Instagram.

Irene Rosales en sus historias de Instagram FOTO: Instagram

Mientras que la mujer de Kiko Rivera se grababa delante de una vaca, agachada en el suelo para estar a su altura, ésta comía... pero lo que no esperaba es que la vaca iba a hacer un movimiento de cabeza de lo más repentino por el que ha sentido el cuerno del animal por el cuello.

Minutos más tarde, la que fuera colaboradora de Telecinco, ya en casa, ha querido despejar todas las dudas que han tenido sus seguidores al ver las imágenes: “Estoy en casita, deciros que el vídeo que he subido de la vaca que me da fue porque la pobre estaba comiendo y movió la cabeza y me dio, pero no me ha dado en la cabeza, me ha dado en el sombrero. Ha sido más el susto que el contenido del vídeo”.

SEVILLA, 22/10/2022.- La esposa de Kiko Rivera, Irene Rosales, a la salida del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado su marido tras sufrir un ictus. Rosales ha explicado que está bien y tranquilo tras pasar a planta esta mañana. EFE/Fermín Cabanillas FOTO: Fermín Cabanillas EFE

De esta manera, Irene se ha llevado hoy una anécdota a casa para contarle a sus hijas y a su marido, que sigue recuperándose del ictus que sufrió hace ya varias semanas. Un vídeo, gracioso, que refleja lo que puede pasar cuando te acercas tanto a un animal de estas características.