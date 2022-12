Corinna Larsen pierde los papeles afirmando que el rey Juan Carlos contemplaba “empujarla al suicidio”

Este jueves 1 de diciembre ha visto la luz el avance del quinto episodio del polémico podcast de Corinna Larsen, ‘Corinna y el rey’. En él, se puede escuchar a la alemana afirmar que el Rey Juan Carlos le había ofrecido ser Princesa de Borbón si aceptaba contraer matrimonio con él, todo ello justo antes de su abdicación en 2014, cuando la relación entre ambos ya había llegado a su fin: “El Rey me pidió que me casara con él”, algo que ya le había pedido en otras ocasiones, llegando a regalarle un anillo de diamantes.

Corinna Larsen y Juan Carlos I en una imagen de archivo FOTO: SCHROEWIG/Maelsa GTRES

Corinna le contestó que no, siendo plenamente consciente que el divorcio entre Juan Carlos y la Reina Sofía era algo imposible. Aun y todo, él parece que no llegó a asimilar aquella respuesta, ya que consideraba que la misión de ella era la de complacerle en todo momento: “Estaba rodeado de personas que claramente intentaban hacerlo feliz y lo animaban a seguir con este plan tan loco”.

El padre de Felipe VI no se dio por vencido, y fue entonces cuando le propuso a su amante ser “su alteza real, la Princesa de Borbón”, pensando que de esta forma terminaría diciendo que sí: “Todo era una fantasía, no me lo tomé en serio, lo tomé como un hombre que estaba bastante desesperado”, recuerda la alemana.

Durante esta próxima entrega, la cual verá la luz de forma íntegra el próximo lunes, Corinna Larsen hablará sobre la abdicación de la que fuese su pareja y del esfuerzo que le supuso acceder al “regalo” de 65 millones de euros que le había hecho en 2012: “Quería acceso al regalo de alguna manera, quería usar parte de este dinero”, señala.

Corinna Larsen en una imagen de archivo FOTO: Euan Cherry / Avalon GTRES

Durante el cumpleaños de la socialité del año 2015, Don Juan Carlos la llamó para decirle que se encontraba en Arabia Saudí. “Fue bastante inquietante porque estaba hiperventilando, me quedó claro lo lejos que estaba dispuesto a llegar”, cuenta, dejando entrever que se sintió amenazada: “Es lo que hacen los dictadores y los gobernantes autoritarios. Son jugadas como de Franco o Stalin y estamos en el siglo XXI y España es una democracia”, ha subrayado Corinna.

Según ella, Juan Carlos tenía el foco puesto en destruirla, tanto públicamente como a nivel psicológico: “Contemplaba la posibilidad de una eliminación física o de empujarme al suicidio”.