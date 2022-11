Boris Izaguirre “abducido” por Corinna Larsen: “Nunca sabremos reconocerle el bien que ha hecho por nuestro reino”

El polémico podcast en el que Corinna Larsen está revelando los aspectos más desconocidos de la personalidad del Rey Juan Carlos continúa levantando ampollas capítulo tras capítulo e incluso ha llegado hasta la alfombra roja de los Premios Iris de la Academa de TV, donde Boris Izaguirre ha querido pronunciarse al respecto.

El presentador reconoce que la alemana le ha “abducido”: “Me encanta, soy totalmente fan. Me he enganchado muchísimo a partir del tercer episodio. Me parece el mejor de todos y no veo el momento de que pongan ya el cuarto”.

Rey Juan Carlos y Corinna Larsen en 2006 FOTO: SCHROEWIG/Maelsa GTRES

“Yo creo que Corinna es una mujer, como todas las grandes mujeres, no sabemos entender. Lo mismo pasó con María Antonieta, que ha sido una gran mujer y que ha hecho muchísimo por Francia pero Corinna no sabremos nunca reconocerle lo bien que ha hecho por nuestro reino. Sin decapitar a nadie, nos ha permitido conocer cómo era el Rey Emérito”, asegura a Europa Press.

“Como dice ella, a la Familia Real les aterraba que entrara cualquier persona dentro de ellos porque no estaban acostumbrados a recibir a ninguna persona de fuera que no pudieran controlar. Eso yo creo que es un poco la suerte que tenemos nosotros de que Corinna haya estado dentro y ahora esté dispuesta a contarnos algunas de las cosas que ha visto a través de su podcast”, añade el venezolano a dicho medio.