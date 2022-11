Lo que dijo la Reina Sofía a Corinna al verla en Zarzuela

El próximo lunes 14 de noviembre se estrena el tercer capitulo del podcast “Corinna y el Rey”, producido por Project Brazen. En este tercer capítulo titulado “Envidia”, Corinna se une a la delegación española en un viaje oficial a Arabia Saudí, donde se anuncia el Fondo de Infraestructuras de Arabia Saudí. Además, este viaje contará con un miembro inesperado para Corinna.

Esta tercera entrega tambien revela el primer encuentro con la Reina Sofía, durante una visita al Palacio de la Zarzuela, que desencadena una fuerte discusión. “Tenía bastante miedo de poner un pie en el palacio, a menos que tuviera el cien por cien de seguridad de que durante mi visita no coincidiría con ella. También por respeto, porque lo último que quería era montar una escena”, dice. Pero sucedió. “Sofía saludó al invitado y luego me señaló a mí y me dijo algo así como: ‘Sé quién eres’. El Rey parecía completamente desconcertado e incapaz de responder a esta reacción de hostilidad que se estaba produciendo ante otras personas. Fue una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí”.

Don Juan Carlos y Corinna Zu Sayn - Wittgenstein FOTO: SCHROEWIG/Maelsa GTRES

Corinna tambien desvelará todos los detalles del anillo de compromiso que Don Juan Carlos le regala tras 5 años de relación y lo que sucede alrededor de esta romántica petición. Corinna Larsen cuenta que lo recibió dos meses después de que el Emérito pidiera su mano, por lo que tampoco le sorprendió demasiado recibirlo. Sí se vio más asombrada por el tamaño, “gigantesco”, según ella. Tanto que no se lo podía poner en determinadas situaciones: “Fui muy muy discreta en público. Solo lo sabían un pequeño número de personas en España, amigos íntimos del Rey. Digamos que teníamos una cena con algunos amigos. Entonces ahí sí me ponía el anillo. Él estaba muy orgulloso de ello. Se lo enseñaba a sus amigos como lo harías tú, y todas las esposas lo querían ver. Solo tuve la precaución de no ponérmelo en reuniones donde pudieran verlo y provocar rumores en torno al palacio”, asegura

Sin embargo, el episodio termina con una gran decepción para ella al darse cuenta de que él ha incumplido su promesa y lleva engañándola con otra mujer durante 3 años.

Corinna Larsen FOTO: Berzane Nasser GTRES

También en este nuevo episodio se relata laa carta de amor que Don Juan Carlos no duda en enviar a la que entonces era su pareja. “El Rey no puede dejar de pensar en Corinna y encuentra formas de demostrarlo”, dice la voz en off. “Durante una visita a Miami, escoge una postal muy cursi del deslumbrante skyline de la ciudad y añade un mensaje especial escrito a mano para Corinna”, continúa.

“Ángel mío”, cuenta la exprincesa alenana, “cuento las horas y los segundos para verte, para tenerte entre mis brazos, para cuidarte, adorarte’, me escribía todo el tiempo”.

En el primer podcast, la alemana contaba, entre otras cosas, cómo conoció a Don Juan Carlos, mientras que en el segundo detallaba el capítulo más negro de la vida de su ex, la muerte del infante Alfonso y cómo la culpa seguía carcomiendo al antiguo monarca. Pero quizá ningún detalle tan esperado como ese encuentro de Corinna y la reina Sofía en Zarzuela y lo que le dijo la emérita.

En esta producción, estrenada el pasado 7 de noviembre, Corinna zu-Sayn Wittengenstein comparte en primera persona su relato sobre su relación con el Rey Juan Carlos. Su historia se contextualiza con docenas de entrevistas, entre las que se encuentran corresponsales y biógrafos reales de larga trayectoria, historiadores expertos, jefes de la inteligencia española, ex agentes del FBI y un comisario de policía encubierto.