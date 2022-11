Amador Mohedano desvela que Rocío Carrasco filtró información contra él a varios periodistas

Amador Mohedano permanece alejado del foco mediático unas semanas después de que tuviese lugar el final de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. El hermano de Rocío Jurado se ha vuelto a convertir en otro de las protagonistas de las noches de Youtube, plataforma de la que hace uso desde hace más de un año con el fin de desahogarse sobre todo lo relacionado con su sobrina.

Amador Mohedano y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

En esta ocasión, y una vez más de la mano del conocido youtuber Juanjus, quien se ha convertido en un apoyo para él, el ex de Rosa Benito y un variado grupo de colaboradores han comentado la última ‘victoria’ judicial de Olga Moreno sobre su sobrina.

En relación a este asunto, Amador ha comentado lo siguiente: “Afortunadamente conozco a muchos periodistas y a muchos de los que están de colaboradores. Algunos me llaman y me cuentan las cosas que mi sobrina les ha ido diciendo, por lo que veinte años callada... no”, ha comenzado diciendo, dejando entrever que muchas de esas informaciones tendrían una gran relevancia en el caso de hacerse públicas.

“La ley tiene que ser tajante contra lo que es tirar por tierra a la gente, pero lo que me refiero es que ella ha hablado con periodistas de toda la vida sabiendo que yo me iba a enterar. Después es que encima yo me siento en un plató con ellos y veo como le dan la razón a ella”, cuenta el protagonista visiblemente indignado.

Mientras Rosa Benito ya ha asegurado en sus redes sociales que más pronto que tarde la veremos como colaboradora en el programa ‘Fiesta’, Rosario Mohedano asegura que también ha recibido alguna que otra propuesta, las cuales ha rechazado. Por su parte, Amador también ha manifestado que le han llamado varias veces del ‘Deluxe’, pero que por el momento no han llegado a ningún acuerdo económico.