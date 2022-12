Miguel Temprano carga contra Jorge Javier: “Le tengo mucho asco por cómo trata a hombres y mujeres”

Miguel Temprano, conocido paparazzi y ex colaborador de numerosos programas de televisión, ha reaparecido públicamente este miércoles por la noche, y lo ha hecho junto a su compañero y amigo Diego Arrabal en el canal de Youtube de este último.

Diego Arrabal y Miguel Temprano FOTO: La Razón YouTube

Allí ha hablado de cómo es su vida en la actualidad alejado de los focos desde que su etapa en ‘Sábado Deluxe’ llegara a su fin. Cabe destacar que Temprano tiene una larga trayectoria a sus espaldas y ha vivido muchos de los momentos clave de la vida de los famosos más importantes de nuestro país, como es el caso de Rocío Jurado, o por consiguiente, de su hija, Rocío Carrasco, con la que se muestra de lo más crítico a raíz de la emisión de sus dos docuseries.

Ambos paparazzis han comentado el tema de actualidad protagonizado por Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia, la mujer de este. Al terminar, y hablando también de cómo están tratando el asunto en ‘Sálvame’, Arrabal ha preguntado a su compañero si “le tiene ganas” a Jorge Javier Vázquez: “No, le tengo mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres. Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvergüenza, y encima le dicen a todo que sí”, asegura Miguel Temprano.

Diego le pregunta si el presentador le ha hecho algo en concreto, a lo que el excolaborador contesta lo siguiente: “A mí me faltó el respeto una vez. Me habló muy mal, y me lo podía haber dicho de otra manera y con educación. Le dije que era un facha porque me dijo que de los Bardem no se hablaba en el programa. Ahí fue mi desgracia, porque creo que nunca le he caído bien... Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa”.

Respecto al futuro que le espera a Vázquez cuando termine la era ‘Sálvame’, Miguel Temprano asegura que “ha hecho bastante pasta para poder retirarse y económicamente tendrá un buen retiro”.