Bigote Arrocet responde a Terelu Campos y a Carmen Borrego: “Las que tienen problemas conmigo son ellas”

Bigote Arrocet ha regresado a España y ha asistido este miércoles a un evento en Madrid. Si bien es cierto que hace unas semanas aseguraba que echaba en falta a María Teresa Campos, asegurando que podrían retomar el contacto por Navidad, las dos hijas de la matriarca, Terelu Campos y Carmen Borrego, aseguraron que no querían saber nada del humorista.

María Teresa Campos, Bigote Arrocet y Terelu Campos FOTO: Gtres

En esta ocasión, Edmundo ha asegurado que no entiende la actitud que las colaboradoras de ‘Sálvame’ con respecto a él: “La verdad no tengo ni idea... yo nunca he tenido problemas con las niñas, las que tienen problemas conmigo son ellas, pero yo no con ellas”. En más de una ocasión, ambas han dejado claro que Edmundo se comportó bastante mal con su madre, y que las formas en las que decidió zanjar la relación no fueron adecuadas.

El actor ha querido matizar en qué contexto dijo que echaba de menos a la veterana comunicadora, ya que no se refería, ni mucho menos, a que quisiera retomar la relación con ella: “no era una entrevista, me preguntaron y dije que si viví con una persona seis años, le tienes gratos recuerdos y cariño”.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet FOTO: KMJ/KMA GTRES

Ni María Teresa, ni sus hijas, ni Bárbara Rey. Bigote Arrocet tiene claro que lo único que ahora le importa es su bienestar y el de los suyos: “Lo que pido es salud”. El actor está cansado de las guerras con las Campos y pone tierra de por medio estas Navidades para disfrutar de sus hijos en Ibiza.