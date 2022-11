Carmen Borrego, obligada a acudir de urgencia al servicio médico de Mediaset

No están siendo días fáciles para Carmen Borrego. Desde que vieron la luz unas grabaciones de voz en las que su nuera, Paola Olmedo, aparecía criticando a Terelu Campos y Alejandra Rubio, la situación en la familia ha ido de mal en peor. Que la colaboradora de “Sálvame” concediera una entrevista a la revista “Lecturas” en la que revelaba que su hijo tenía “el cielo ganado” con su mujer tampoco ayudó a reconducir las cosas, y José María se molestó mucho con su madre por sus declaraciones.

Por si todo esto no fuera suficiente, en un intento de dar la cara por su tía, Alejandra Rubio cargó contra su primo este fin de semana, reprochándole que fuera tan duro con su madre. Así las cosas, Carmen Borrego es consciente de que no se le presenta una tarde fácil en “Sálvame”, y los nervios le han pasado factura. La hija pequeña de María Teresa Campos ha sufrido un pequeño ataque y ha tenido que acudir de urgencia al servicio médico de Mediaset. El personal la ha sometido a un electrocardiograma y, tras medir sus pulsaciones y notar que las tenía algo disparadas, le han recetado una pastilla para que se relaje. “Es que no tiene una tarde fácil. Está entre la espada y la pared, entre su hijo y su sobrina”, apuntaba Rafa Mora.

Carmen Borrego FOTO: CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Lo cierto es que la familia Campos no atraviesa una buena racha en lo que a salud se refiere. Terelu Campos también ha revelado hoy en la revista “Lecturas” que sufrió un esguince que le está condicionando la vida. Algunos espectadores de “Sálvame” habían notado que no andaba del todo bien, y la explicación se encuentra en su lesión. “Siempre que me he hecho un esguince ha sido en el mismo pie. No sé si esto médicamente tiene una explicación, pero, para mí, es que esa parte se queda tocada y, al menor traspiés, saltan las alarmas y me vuelve a pasar”, lamenta la hermana de Carmen Borrego.