Diego Arrabal hace públicas las imágenes prohibidas de Telecinco

Diego Arrabal es uno de los rostros más críticos con todo lo que sucede en el universo Telecinco, más concretamente con todo lo relacionado con ‘La Fábrica de la Tele’. El excolaborador de ‘Viva la Vida’ sorprende cada noche con diferentes informaciones y opiniones desde su canal de Youtube, donde diariamente protagoniza directos que no dejan indiferente al espectador.

Diego Arrabal durante su debut en 'Youtube' FOTO: Youtube

El último ha tenido lugar en la noche de este martes. Durante la emisión, Arrabal se ha desplazado hasta el sitio físico en el que convivirán los nuevos concursantes de ‘Pesadilla en el paraíso’, reality de Telecinco cuya segunda edición comenzará este domingo ocho de enero: “Quiero que veáis el trabajo que realiza la prensa del corazón y de los paparazzis, porque cuanto más difícil se lo ponen, más se supera uno”, ha comenzado diciendo.

“La productora no quiere que estas imágenes vean la luz, y no lo entiendo porque ya conocemos quienes son los concursantes”, desliza mientras se ve en imágenes a José Antonio Avilés y a Begoña, la ex amiga de Isabel Pantoja. Todos ellos se encuentran en un hotel cinco estrellas cercano al espacio destinado para que todos ellos comiencen esta nueva aventura.

A partir del minuto cincuenta y cinco de este vídeo, se aprecia como los concursantes comparten tiempo e impresiones unos días antes del estreno: “No sé por qué tanta intriga y tanto secretismo”, asegura mientras muestra a sus miles de seguidores todo este contenido. “La pregunta del millón es por qué ellos no han querido que se les vea o que se les fotografía, porque no sabéis cómo llegan de tapados y de escondidos, y hasta con mascarilla... Yo todavía no lo entiendo y no creo que lo llegue a entender, porque en ese hotel estaban todos. A lo mejor hay alguien que no han anunciado y yo no lo sé...”, concluye sobre este asunto.