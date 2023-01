Carlos Baute confiesa que quiere trabajar con su hijo José Daniel

Pronto se cumplirán dos años desde que Carlos Baute retomase la relación con su hijo José Daniel. Fue en junio del pasado 2021 cuando ambos dieron por concluida una ardua batalla legal en la que el joven pretendía que el cantante le reconociese públicamente como a su hijo.

Una vez reconciliado con su primogénito y arrepentido de su actitud en el pasado y por “todos los errores cometidos”, confesaba que ambos por fin tenían la relación padre e hijo que siempre debieron tener: “De ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido” deslizaba entonces Baute.

Desde entonces, Carlos y José Daniel están más unidos que nunca, y lo cierto es que el joven ha pasado a ser un miembro más de la familia numerosa que el cantante ha formado junto a Astrid Klisans, y les hemos visto presumir públicamente de su complicidad en más de una ocasión. La última en Navidad.

Ahora, Carlos ha reaparecido en la presentación de los Premios Dial y, con una inmensa sonrisa que refleja lo feliz que está por la maravillosa relación que mantiene con José Daniel, ha hablado de lo especial que fue cantar con su hijo y nos ha contado si le gustaría hacer una colaboración musical con él en un futuro: “No sé si cantar, pero sí quiero trabajar con él”. “Independientemente de su trabajo, que le está yendo muy bien porque él es informático, en mi equipo necesitamos gente informática, entonces le dije que cuando volviese a España hablábamos” confiesa ilusionado, reconociendo que le encantaría compartir más tiempo con el joven, que actualmente reside fuera de nuestro país.

Carlos Baute en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

“Es una maravilla haber encontrado el equilibrio familiar. Felicidad pura. Los peques le adoran, se aman y eso es muy lindo. Es un peso que me quité de encima. Gracias a Dios ya pasaron esas nubes grises y estamos muy felices” asegura, admitiendo que, aunque todavía no puede decir que hayan recuperado el tiempo perdido en los años que no tuvieron relación, “sí estamos en ello y estoy feliz”, concluye.