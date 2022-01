Kiosco: Carlos Baute, en familia; Rocío Flores, desolada; e Iñaki Urdangarín, con otra mujer, protagonistas de las portadas del corazón

La revista “¡Hola!” publica en exclusiva las fotos de Carlos Baute, en familia, por primera vez, tras reconocer a su hijo José Daniel, al que tuvo con 15 años. El cantante cuenta la emocionante historia de su reconciliación.

“Creo que en la vida siempre piensas que has podido hacer cosas mejores. Pero no merece la pena caer en ello, sino enmendar y recuperar el tiempo perdido”, afirma Baute. Y en eso está enfocado con su hijo José Daniel, de 32 años. Los lazos de sangre estaban claros y reconocidos legalmente desde hace tiempo, pero faltaban los del corazón, dar el paso y construir un puente para encontrarse después de una vida separados y años de malentendidos y juicios. “Es un sentimiento que viene de hace años atrás, lo que pasa es que a veces hay decisiones que no solo dependen de ti. Había que dejar que varios astros se alinearan”.

La presentadora Lara Álvarez comienza el año enamorada de nuevo. La asturiana no ha podido empezar mejor el 2022: nuevo amor y nuevos proyectos televisivos. “No estoy cerrada a nada. Si surge, surge”. Con estas palabras, Lara Álvarez hablaba así del amor hace menos de tres meses. La revista “¡Hola!” descubre que la presentadora vuelve a tener el corazón contento, como lo prueban las imágenes tomadas en Navacerrada. Fue el pasado viernes, cuando Lara realizó una escapada a a la sierra madrileña junto a su apuesto novio, con quien parece compartir su amor por el deporte, la Naturaleza y la vida saludable. Ambos, también adoran los animales, ya que la nueva pareja de Lara mostró una gran complicidad con “Lua”, la boyero de Berna que llegó a la vida de Álvarez a finales de 2020.

En “Semana”, las fotos exclusivas de Rocío Flores, quien se encuentra hundida tras confirmarse que no habrá reconciliación entre Olga Moreno y Antonio David. Rocío Flores imaginaba que su padre y Olga Moreno se reconciliarían, pero la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco tira por tierra esa posibilidad. De hecho, el día que lo descubrió fue, según ella misma, uno de los peores de su vida. A la joven le está costando gestionar la situación, tal y como podemos ver en las fotografías en exclusiva que ofrece “Semana”.

Paz Padilla acaba de comprarse un piso en Cádiz, según ha podido saber “Semana” en exclusiva. La muerte de Antonio Vidal a la humorista le rompió todos los esquemas. A partir de entonces, se centró en superar ese dolor y en convertirlo, como ella misma dice, en amor. Un camino que está sobrellevando especialmente desde Cádiz, la tierra donde ella se siente a salvo. Aunque durante décadas ha vivido en Madrid, pues era mucho más fácil debido a sus compromisos profesionales, actualmente está instalada en Andalucía y planea pasar mucho tiempo allí.

Jorge Javier Vázquez está ilusionado. Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida a “Semana”. El presentador de ‘Sálvame’ habla de su papel en ‘Desmontando a Séneca’. Una obra dirigida por Juan Carlos Rubio que llega al teatro Reina Victoria de Madrid. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, trabajar en teatro le aporta aires renovados. Más aún ahora, que su programa afronta importantes cambios, como el fichaje de María Patiño y Terelu Campos como conductoras de ‘Sálvame Lemon Tea’, el primer segmento del espacio, o el retorno de Anabel Pantoja, que ha regresado a su sillón después de cinco meses de ausencia. Son medidas con las que La Fábrica de la Tele pretende dar un nuevo impulso a la audiencia, de capa caída en los últimos meses.

“Diez Minutos” publica en exclusiva la primera entrevista de Nacho Palau, ex de Miguel Bosé. Cansado de permanecer callado, ha decidido contar cómo fueron esos 26 años a su lado. Cómo la relación se fue deteriorando por el agrio carácter de Bosé, que “cada vez estaba más amargado” y terminó separando a los cuatro hijos de la pareja. La guerra judicial acaba de empezar. “Para mí no quiero nada. Quiero que los niños estén juntos”, afirma.

Nacho ha recurrido a la Justicia solicitando la filiación de derecho para sus cuatro hijos porque su objetivo es que los cuatro niños convivan y nos cuenta en qué punto está el proceso judicial. “Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho” y confiesa que agotará la vía judicial para conseguir que los cuatro hermanos vivan juntos y que no solo compartan vacaciones como las pasadas Navidades.

Además, Iñaki Urdangarin, con otra mujer mientras la infanta Cristina vive en Suiza. ¡No se esconden! “Lecturas” publica, en exclusiva, las fotos de Urdangarin muy cariñoso y romántico con una amiga. Pilar Eyre disecciona su matrimonio con Cristina de Borbón, con quien tantos veranos felices vivió en el mismo lugar donde ahora pasea de la mano de otra mujer.