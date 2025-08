Alejandra Rubio opina del reality de Carlo Costanzia con Mar Flores, pero se muerde la lengua con su suegra

Mar Flores no quería participar en el negociado de su hijo, Carlo Costanzia. Llevaba unos años retirada de la crónica social, al menos sí a golpe de exclusiva. La modelo siempre ha sido uno de los grandes reclamos del papel cuché, pero en los últimos tiempos ha preferido adoptar un perfil más bajo y no hacer demasiados comentarios sobre su situación amorosa. Por eso le molestó tanto las primeras incursiones televisivas de su primogénito, cuando se sentaba en ‘De viernes’ a señalar a sus padres como responsables de sus líos con la justicia y demás traspiés. Pero ahora ha cambiado de opinión y no solo ve con buenos ojos que su hijo venda su vida privada en los platós, sino que se anima a participar en un reality junto a él.

Mar Flores y Carlo Costanzia han aceptado el reto de sumarse al elenco de famosos de ‘DecoMasters’, el nuevo reality que prepara Televisión Española para la próxima temporada. Diez parejas de rostros conocidos tratarán de destacar sobre sus rivales en tareas de decoración de interiores, demostrando ser todos unos manitas. Pero también será una oportunidad de oro para ver cómo es la relación de la modelo y su vástago en las distancias cortas, después de ponerse en duda su estrecho vínculo. Sobre todo esto ha hablado ya Alejandra Rubio.

Carlos Constanzia se une junto a su madre Mar Flores al reality de RTVE 'DecoMasters' RTVE

Alejandra Rubio se pronuncia sobre el reality de su chico y su suegra

Muchas veces se ha tratado de perfilar cómo es la relación realmente entre Mar Flores y su hijo. Especialmente después de que él la señalase en sus primeras entrevistas. Ella quiso guardar silencio y se mordió mucho la lengua. Tan solo ha roto esta máxima cuando ha pedido a Terelu Campos y su nuera, Alejandra Rubio, que la mantengan fuera de sus conversaciones en los platós de televisión. También en las revistas, como sonada fue la queja cuando Terelu confesó que la modelo, por Navidades, le regaló una planta.

Ahora Alejandra Rubio va con pies de plomo. Lo hace para dejar claro que el padre de su hijo va a dejar el listón muy alto en ‘DecoMasters’, pues dice de él que “es un manitas”. Son las únicas declaraciones que le han logrado robar los reporteros de ‘Europa Press’. Quizá se reserve para la semana que viene comentarlo más ampliamente en plató o que ha preferido contenerse y no decir absolutamente nada sobre su suegra. Quien sí se ha pronunciado ya más ampliamente ha sido Terelu Campos: “Lo he visto en Instagram, pero sabía que había hecho el casting. Yo creo que Carlo tiene muy buen gusto y Mar también. Apuesto por ellos en este reality, nos ha fastidiado. Apuesto por mi familia siempre”.

También Mar Flores, que ha sido la primera en dar la cara pocas horas después del anuncio de su fichaje para este reality para famosos con dotes de decoradores de interiores. Quiso compartir la buena nueva con sus fieles de Instagram, presumiendo de la primera foto con su hijo promocional de ‘DecoMasters’: “Compartir esta aventura juntos es un regalo. Somos madre e hijo, nos unen muchas cosas y esta experiencia juntos en ‘DecoMasters va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño. ¡Allá vamos!”.