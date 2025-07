Alejandra Rubio, molesta con Terelu Campos por sus últimas declaraciones: "Hay que dejar disfrutar y respetar los tiempos"

Terelu Campos atendió a los medios de comunicación después de salir a cenar. Sobre las 2 de la madrugada, los reporteros continuaban haciendo guardia en las inmediaciones del local en el que disfrutó de una distendida velada. A pesar de las horas, la presentadora no dudó en pronunciarse ante las cámaras sobre la última hora del clan y salir en defensa de Alejandra y Carlo tras las últimas acusaciones de Alessandro Lequio de montaje por las fotos de las vacaciones de la pareja en Ibiza. A pesar de los enfrentamientos que tiene con su hija, Terelu se mostró de lo más conciliadora con el italiano: "Es un tío estupendo al que yo le tengo un respeto".

La opinión de Alejandra

Tras las comentadas declaraciones de su madre, Alejandra Rubio se no ha ocultado su desacuerdo por las palabras de Terelu. "Bueno, buenas para vosotros, hay que disfrutar un poquito también", respondía la colaboradora de "Vamos a ver" al ser preguntada por el asunto.

Terelu Campos defiende a Carlo Costanzia tras las acusaciones de Alessandro Lequio Europa Press

Muy sincera, aunque no ha querido pronunciarse más sobre las declaraciones de Terelu, no ha escondido su molestia. "No mucho la verdad, hay que dejar disfrutar y respetar los tiempos. Sobre todo, también por vuestro descanso que casi las dos de la madrugada es muy tarde", ha sentenciado Alejandra Rubio.

Aún así, está muy feliz por el estreno de su madre como presentadora en "Fiesta" en sustitución de Emma García. "Muy bien y muy contenta", ha expresado la nieta de María Teresa, sin entrar en más detalles.

Alessandro Lequio defiende el montaje de Carlo

Aunque la agencia ha confirmado que Carlo Costanzia no ha pactado nada, Alessandro Lequio cree en sus fuentes. "El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, faltaría más. El fotógrafo o la agencia tienen la obligación de mentir y es la fuente menos solvente de todas", sentenció ayer en "Vamos a ver".